马来西亚总理称马币不会紧盯美元 也不会实施资本管制

通用电气季度获利大增35.7% 因电力及再生能源业务强劲
路透1月20日 - 多元化企业通用电气(GE)周五公布，季度获利增长35.7%，受益于旗下电力及再生能源业务表现强劲。
路透吉隆坡8月20日 - 马来西亚总理纳吉布周四表示，马币将不会紧盯美元，也不会实施资本管制。
他在一份声明稿中指出，“汇率弹性对于吸收全球调整及波动而言很重要。”
此外，马来西亚央行总裁洁蒂(Zeti Akhtar Aziz)表示，外汇储备已经下滑，但并不令人担忧。
“之前也见过外汇储备下滑，无需担心此事，因这就是外汇储备的功能，就是当作这类期间的调整缓冲，”洁蒂向记者表示。
马来西亚7月31日止的国际储备跌破1,000亿美元关卡，令人更加质疑其保卫马币的能力；马币今年以来表现在亚洲货币中垫底。 (完)
(编译 张明钧; 审校 于春红)
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路透1月20日 - 多元化企业通用电气(GE)周五公布，季度获利增长35.7%，受益于旗下电力及再生能源业务表现强劲。
路透达沃斯1月20日 - 日本央行总裁黑田东彦周五称，未来几年美国经济成长和通胀可能将加快，这或将推升利率及美元汇率。 “今明两年美国经济可能将加速成长，物价通胀或略为上升。所有(这些因素)可能将推升利率，并使美元升值，”黑田东彦对记者称。 “但汇率走势很难预测。不能铁口直断，因为汇率受很多因素影响，不仅是利率(和)经济成长。”他称。(完) (编译 于春红; 审校 张明钧)
路透新泽西州萨默塞特1月20日 - 费城联储总裁哈克周五表示，如果就业市场进一步改善，通胀回升至美国联邦储备委员会(FED/美联储)设定的2%目标，他预计今年将升息三次。