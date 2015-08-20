版本:
中国
国际财经 | 2015年 8月 20日 星期四 13:09 BJT

马来西亚总理称马币不会紧盯美元 也不会实施资本管制

路透吉隆坡8月20日 - 马来西亚总理纳吉布周四表示，马币将不会紧盯美元，也不会实施资本管制。

他在一份声明稿中指出，“汇率弹性对于吸收全球调整及波动而言很重要。”

此外，马来西亚央行总裁洁蒂(Zeti Akhtar Aziz)表示，外汇储备已经下滑，但并不令人担忧。

“之前也见过外汇储备下滑，无需担心此事，因这就是外汇储备的功能，就是当作这类期间的调整缓冲，”洁蒂向记者表示。

马来西亚7月31日止的国际储备跌破1,000亿美元关卡，令人更加质疑其保卫马币的能力；马币今年以来表现在亚洲货币中垫底。 (完)

(编译 张明钧; 审校 于春红)

路透全新邮件产品服务——“每日财经荟萃”，让您在每日清晨收到路透全球财经资讯精华和最新投资动向。请点击此处(here)开通此服务。

更多 国际财经

热门文章

编辑推荐

文章推荐