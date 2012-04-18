缅甸财阀巨贾顺势求变 打造新形象

汇市一周综述：美国3月加息预期升温 英镑迈入缓慢下跌期
路透北京3月3日 - 全球汇市的主要驱动力仍然是美元，而影响本周美元走势的两大事件是特朗普国会首秀和多位重量级美联储官员讲话。
* 军政府亲信企业暨望减轻制裁
* 与西方企业高管建立联系
* 分散经营、重组企业、迎接新时代
* 培养下一代接班人,并寻求合法性
* 打造慈善家新形象
记者 Jason Szep/Andrew R.C. Marshall
路透仰光4月12日电---在这座亚洲数一数二贫穷的城市里,Tay Za算得上是最俗气的大亨.金黄色的兰博基尼跑车,正停在他那座新古典主义风格的豪宅旁.
Tay Za也因为与缅甸前军政府关系密切而备受诋毁.美国财政部称他是"恶名昭彰的党羽和军火商,"对他实施制裁,冻结他的资产并限制他的家人进出他国.
现在,经历数十年的军事暴政後,缅甸正准备迈向开放.以Tay Za为首的一批军政府亲信资本家,也以缅甸新企业之姿重新定位自己.Tay Za的儿子说,现年44岁的富豪父亲已半退休,还成了慈善家.
"他现在已经不是从前的他了,"25岁的Pye Phyo Tayza在一场两小时的晚宴上说.晚宴在其父两年前买下的柚木建筑酒店Kandawgyi Palace Hotel里举行."他参与很多基金会的活动,他对社会贡献更多心力,不那麽贪财了."
路透对缅甸商业豪门的专访,显示他们正努力打造新形象,同时要守住在缅甸经济的龙头地位.缅甸资源富饶,全国人口6,000万.
部分家族推动慈善事业、建立与诺贝尔和平奖得主昂山素季(Aung San Suu Kyi)的关系、并且频繁和来访的跨国企业高管会面.
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许多巨贾豪门正在重整因政府独厚才能扩张的商业帝国,准备面对制裁告终和外国品牌进入所带来的新竞争.一些家族分拆亏损的资产,或者笨拙地卸下特权光环.在旧体制下,利润丰厚的合约如开采玉石、伐木和旅游业,会留给受到特别关照的企业.缅甸是亚洲第二贫穷的国家,仅优於尼泊尔.
即使华府和欧盟一边讨论如何解除制裁,又能不让丹瑞(Than Shwe)的商界盟友更富有,但缅甸权贵仍悄悄通过商业结盟和联姻来打造第二代精英阶层,将自己的子女推上舞台.
这让西方国家很为难.为了使改革深化,并降低中国在缅甸这个亚洲枢纽的影响,美国和欧洲必须亲近缅甸的政商领袖.但如果缅甸走回高压统治的老路或者权贵团体独揽该国资源,欧美的默许和准备解除的制裁,可能适得其反.
缅甸的开放始於去年,军事强人丹瑞将权力交给名义上的文人政府.随着民主联盟领袖昂山素季在议会补选中获胜,缅甸的开放进程又向前迈进一步.这促使华府上周宣布准备解除部分制裁,其中包括限制美国投资缅甸的禁令.
但就在宣布这些举措的同时,美国国务卿希拉里克林顿表示,对"那些站在改革对立面的个人及机构",仍将维持制裁和禁令.
缅甸的亲信资本家势力--不到20个家族组成的小圈子,在丹瑞独裁统治的帮助下暴富.哈佛法学院国际人权中心在2009年的报告中写到,从1992年开始执政到去年才退休的丹瑞及其麾下的军政府,犯下谋杀、严刑、强奸和强迫劳动等恶行.
希拉里克林顿在2011年12月访问缅甸期间,呼吁缅甸进行经济和政治改革,这样解除制裁所带来的益处才能"惠及广大民众,而不仅是一小部份人受益."此次访问是50多年来,美国国务卿首次访问缅甸.
说起来容易做起来难,即便对於希拉里克林顿而言也是如此:她就下榻于内比都的宾馆Thingaha.新首都内比都和这家宾馆,都是亲信资本家打造的.
前军政府时期的商界大亨,现在成为希望投资缅甸的西方公司高层的香饽饽.缅甸曾是英国殖民地,坐落在蓬勃发展的中印两国之间,拥有位居战略要冲的港口以及未开发的油气储备.
**顶级亲信资本家**
Tay Za可能是缅甸最知名的财阀.外交人士表示,Tay Za巴结丹瑞和其他将军,将他们的子女安插在自己的企业里,换来令人垂涎的合同和暴利行业的进口许可证,如贸易、物流、地产、农工业、旅游、石油和零售业等.
Tay Za也夸口制裁让他更富有,让握有军权的人更强大.白宫称他为"缅甸政权第一亲信资本家."不过他的长子告诉路透,他的家庭受到制裁的影响.
2007年9月军队以暴力镇压佛教徒和民主派人士後,Tay Za和其家族被美国列入更严格制裁的黑名单当中,指称他与军政府核心圈子有来往.
与此同时,据传是Tay Za另一子Htet所写的一封电邮在网络上流传.这封信讽刺制裁、嘲笑动荡的局面,激起公众对Tay Za家族横生嫉妒和愤怒情绪.
"美国制裁我们.我们照旧他X的在新加坡爽歪歪.我们控制着整个缅甸的国内生产总值(GDP).我们坐拥木料、宝石和天然气,准备卖给新加坡、中国、印度或者俄罗斯,"这封邮件写道.Pye Phyo Tayza则表示此信是伪造的.他说,Tay Za家族追踪到ISP地址在美国,而他时年14岁的弟弟正在新加坡就学.
Pye Phyo Tayza说道,"他没有写这封信."
美国外交人员也同意这封邮件是假的,但却不怎麽同情Htet.维基解密公布的一份美国外交电报称,"Tay Za之子确实拥有Facebook帐号,在主页上晒出自己坐在法拉利,手持半自动武器的照片."
Pye Phyo Tayza则说他在2003年罹患忧郁症,因为制裁使得他赴伦敦和悉尼深造的机会化为泡影."他们说我甚至无权申请签证,我的人权又在哪里?"
他向欧盟高级法院申诉,称他不应该因父亲之故而被惩罚.历经四年昂贵的诉讼後,欧盟法院在3月13日同意他的申诉,取消2008年冻结资金的裁定.Pye Phyo Tayza希望这会为取消他的旅行禁令铺平道路.
身为其父麾下仰光足球联队俱乐部主席的Pye Phyo Tayza,承认面临担起家族企业的压力.这支俱乐部是成立三年的国家联盟14支球队之一.
他说,父亲健康不佳,一枚肾脏受损;去年在缅甸北部直升机坠机後遭遇冻伤的影响也不见好转.Tay Za和其他五人在12,000英尺高山上避于岩石和雪堆之後,等待了三天才获救.
"那是我生命中最困难的三天,"Tay Za的儿子说,"这也改变了父亲."
"现在他通过基金会做很多事,向直升机坠毁的地区大量投资,"他称,"其他事情他不做了,指派了执行董事,自己则在家读书,全部时间都用於此."
**广交朋友**
其他财阀就不只提升自我形象了:他们整顿整个集团.
没有几个人比Zaw Zaw实力更雄厚,他的产业范围囊括木材、宝石和橡胶种植,以及建筑业和豪华度假村.他还把持着利润丰厚且受到严格控制的汽车进口业.5亿美元的年度营收使他掌控下的Max Myanmar集团成为缅甸的企业巨无霸.
美国财政部认为,由於与丹瑞关系良好,他被视为政权的亲信,并在三年前将他列入制裁黑名单.美国一封2007年的外交电报描述了"Zaw Zaw如何积极谋求高层人士的关照."
Zaw Zaw正在调整策略.他表示,银行、酒店和旅游业是优先选择.建筑业"很让人头疼",暗示他将撤出这个由政府亲信主导的行业.此前获得的政府建筑合约让他大发横财.
"你没办法事必躬亲,"他在仰光办公室接受访谈时表示."我们必须看看哪个业务未来有发展,哪个业务可以和外国公司合作."
44岁的Zaw Zaw态度和蔼,身着笔挺白衬衫和传统缅甸布裙.他预计制裁将很快取消,先是欧洲然後是美国.由於缅甸到处是游客和有开拓 眼光的投资者,他希望向酒店业务"加大投入".
他正在仰光盖一座400间房间的酒店.仰光这座破旧的商业首都有着560万人口,全市旅馆仅有1,500间房间,永远都是爆满.他表示正与全球五星级酒店集团磋商运营事宜.他开玩笑说,"如果由我来管理,恐怕只有一星级."
不过他说,他的梦想是把成立了近两年的银行Ayeyarwady打造为跨国大行.他说他几乎每天都和外资银行及其他跨国公司的高层会面,讨论交易和结盟机会.
在被问及他和其他大亨是否像外界通常描述的那样,是军政府的党羽时,Zaw Zaw摇摇头.他说,军政府对他的优惠待遇是因为他的工作质量."我们从来没有做任何违法业务."
他认为他和丹瑞的友谊纯粹是生意上的,"我和谁都能交朋友."不过他也承认,朋友是可以带来好处的.他在内比都盖Royal Kumudra宾馆的报酬是10张许可证,而不是钱.不过这些汽车进口许可每张价值18万美元.
两年前缅甸展开史上最大型的私有化时,他也得到了好处.当时约300宗国有资产私有化,包括房地产、加油站和一家航空公司.军政府盟友大发横财.Zaw Zaw得到一张银行业许可及一家水泥厂.他说,"对於这两项,我真的非常感激.我想对上届政府说'谢谢'."
他也称赞昂山素季的贡献.身为缅甸足球协会主席,他近期邀请她观赏一场比赛,两人当场还照了相片.一些昂山素季的盟友感到愤怒,觉得她被出卖了.不过这凸显缅甸变化的幅度.昂山素季领导的民盟在4月1日赢得议会补选,准备进入议会.
昂山素季的发言人Nyan Win拒绝评论她与Zaw Zaw或其它财阀之间的关系.
**珠光宝气的隐士**
在Zaw Zaw重塑王国,希望与跨国企业进行後制裁时代的合作之际,其他亲信财阀与军政府的关系似乎仍纠缠不清.
KBZ集团控制着两家航空公司、该国最大的私人银行,以及利润丰厚的珠宝玉石开采特许.集团主席Aung Ko Win原来是教师,他与前军政府二号人物貌埃(Maung Aye)的关系,给了他第一笔财富.
除了财富,这种关系也让他进入欧盟制裁名单,同时列名的还包括他的妻子Nan Than Htwe,以及三个女儿中被培养为家族企业接班人的Nang Lang Kham.KBZ集团顾问Nyo Myint称,这家人"非常内向、非常虔诚、非常善良."
Aung Ko Win低调不愿曝光,不过1月时,路透一名员工出差缅甸时曾在一班Air KBZ航班上发现这位戴着呢帽、雷朋眼镜和钻石金表的董事长,路透原本试图采访他,但被驾驶舱里冒出来的飞行员打断.
不过,他的女儿Nang Lang Kham和顾问Nyo Myint同意在KBZ银行仰光总部与记者见面.
Aung Ko Win与前军政府关系紧密.银行墙上挂着他与缅甸前任最高领导人丹瑞一起视察玉矿时的照片.
Aung Ko Win靠着1990年代初在掸邦(Shan State)开采红宝石和蓝宝石而迅速发家,当时貌埃是当地司令官.Nang Lang Kham则说,"我父亲是企业家."
但2008年与美国外交人士会面时,Aung Ko Win承认是貌埃给了他玉和宝石矿藏开采权,而且他仍与貌埃关系密切.
似乎正是这种亲密关系帮助他的KBZ银行在2010年缅甸国际航空(Myanmar International Airways)所有权之争中,击倒了竞争对手Co-operative银行.最终KBZ银行获得这家航空公司80%的权益.Co-operative银行则经历一场挤兑风波,因储户担心银行可能因惹恼权贵而倒闭.
但这种影响是双方面的.翌年,伴随着貌埃倒台的谣言四起,KBZ银行也发生大规模挤兑,正如悉尼麦格理大学的缅甸银行业专家、经济学者Sean Turnell所写的那样,"忧虑不已的储户担心Aung Ko Win的光环也在陨落."
KBZ银行之後成为缅甸最大的私人银行,不过银行业仍因涉嫌洗钱和与毒贩勾结而备受诟病.缅甸是继阿富汗之後全球第二大鸦片产地,也是冰毒最主要的供应来源.
美国一份外交电文写道,美日官方金融行动特别工作组在2006年访问缅甸後得出结论,认为KBZ银行"在推动反洗钱合规方面行动不力."
KBZ银行否认上述指控,发表声明称其"积极参与反洗钱活动."
特别工作组还指出,黄金、宝石和玉的交易兴隆,"提供了大量滥权违规的机会."
宝石和玉仍是KBZ集团最主要的摇钱树.路透获得的公司文件显示,缅甸每几个月就举行一次的宝石展销会上,KBZ的营收高达4,000-5,000万美元.这个数据还不包括一次性销售.2011年,一名中国买家买下4,400万美元质地上好的翡翠.
华盛顿一名美国官员称,即便华府放松对缅甸的制裁,对宝石、木材及其它资源相关产业的投资限制也不可能很快解除,因为这些产业被视为"比较不进化"的,经常出现侵犯人权的情况.
Aung Ko Win帝国已经有一部分有点麻烦.他在2010年成立一家国内航空公司Air KBZ,三架飞机中的一架今年2月在Thandwe机场发生事故,51名乘客无伤亡报告.
Air KBZ董事长是他的女儿Nang Lang Kham."我还有很多地方需要向父亲学习,"她说道,"我们正努力使银行业务现代化,并重组组织结构."
**亲信关系重现?**
并不是每一个巨贾都称得上是亲信.据2009年美国大使馆的电文显示,Michael Moe Myint被认定为"缅甸最成功,且也许是最合法的商人之一".
他旗下的Myint & Associates拥有23年历史,是缅甸最大的合同油气服务提供商,今年营收约为1,200万美元.他还经营一家年收入4,000万美元的油气勘探和生产公司.
59岁的Moe Myint曾做过商业飞行员.在美国短暂学习和工作一段时间後,他效法已故的父亲於1989年回到缅甸.他父亲是一名地质学家,担任过壳牌公司的顾问.
"你就是不能这样做,"他在谈到裙带关系的话题时称,"不过有时这很难."
在1970年代末,他为奈温(Ne Win)将军安排航班.後者1962年发动的政变开启了缅甸军政府执政的黑暗时代.Moe Myint与奈温的门生钦纽(Khin Nyunt)共事密切,钦纽後来成为人人恐惧的军方情报主管.
数年之後,当钦纽向他提供诱人的政府合同时,Moe Myint说他拒绝了."这不是我希望的挣钱方式."
现在,他和昂山素季的关系密切,在1月为她举行一场日式晚宴,并邀请250名宾客出席.昂山素季还在圣诞节与Moe Myint的家人共同用餐,并敦促他在澳洲雪佛龙担任石油工程师的儿子回国."她劝说他离开雪佛龙,回来帮助祖国,"他表示.
但他谴责美国在2008年对他和他的家庭实施制裁.据一份美国外交电文显示,当时的制裁是由於其与前缅甸军政府签有产品分成合同.他表示,美国的举措是虚伪的.虽然美国公司不能在缅甸投资,但他的公司雇有美国员工,并与美国的公司有业务往来."但由於我在缅甸的油气公司工作,它们拒绝给我签证."
一年後,美国外交官敦促华府收回制裁决定.在2009年3月外交电报中称,"他没有向该政权提供重大支持,和/或从该政权中得到重大支持."制裁举措直到上个月才取消.
SPA Group总裁Serge Pun说,制裁通常达不到目标.他从事的业务领域包括房地产和金融服务.
"在中国和印度两大邻国都不理睬这些制裁的情况下,它们(制裁举措)怎麽可能有效?"
例如,官方数据显示,在2010-11财政年度(2010年4月-2011年3月),中国承诺投资140亿美元,使外国直接投资承诺总额达到200亿美元.
在与中国有生意往来的人士中,53岁的Tun Myint Naing是缅甸最低调的权贵.Steven Law是他更为人熟知的名字.他是华裔,言谈温和,拥有一个大型建筑和贸易公司--Asia World.该公司建造仰光最繁忙的港口,还有一个国际机场扩建工程和一家知名酒店Traders.
该公司还参与缅甸新都内比都的建设,项目有酒店、政府部门办公楼和缅甸强人丹瑞将军退休後的宅邸等.
Asia World是由Law的父亲Lo Hsing Han成立的,美国财政部2010年文件将Lo Hsing Han描述成"海洛因教父"和"1970年代以来全球大毒贩之一."文件并称,Law"於1990年代加入他父亲的毒品帝国,并自此成为缅甸的超级大富豪."Law则否认参与贩毒.
美国外交电文显示,Asia World凭着Law"与丹瑞在内的高级将领间非凡的私人关系",以及促成中国企业与军政府之间的交易来获利.
当缅甸改革派总统吴登盛(Thein Sein)2011年5月访问中国时,Law也随行.经济学人讯息部(EIU)分析师Sumana Rajarethnam认为,这显示Law身为会说汉语的中介,仍将"非常有影响力".Asia World参与一些缅甸规模最大并且很有争议性的中国牵头项目,包括位於孟加拉湾的Kyaukphyu深水港口设施,以及横贯缅甸将向中国输送油气的管道.
Law拒绝向路透就此置评.
即便亲信关系消逝,但根深蒂固的商业王朝可能会留下来.其中一个商业帝国的领袖是地产大亨暨上议院议员Khin Shwe.他也在美欧制裁名单上.
他的儿子Zay Thiha是旗下房地产集团Zaykabar的副总裁.他的女儿Zay Zin Latt则嫁给电信集团Redlink Co.的创始人Toe Naing Mann.而Toe是下议院议长Shwe Mann之子.Shwe Mann自己曾任将军,而且将来可能担任缅甸总统.
这些第二代的军政色彩较轻,他们的父辈也要靠他们在新缅甸寻求合法性.
"我们真的想退休了,"Khin Shwe接受采访时说,他的儿子就坐在身边,"但我们还不能."(完)
--编译 洪曦/兰秀娟/田建华/石冠兰/王丽鑫/程琳/丁琦/杜明霞;审校 沈以文
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