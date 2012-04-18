缅甸财阀巨贾顺势求变 打造新形象

资料图片 2009年7月5日，Tay Za（右三）在阳光体育场接受缅甸国家联盟杯，之前在这里进行了联赛最后一场比赛。 REUTERS/Soe Zeya Tun

* 军政府亲信企业暨望减轻制裁

* 与西方企业高管建立联系

* 分散经营、重组企业、迎接新时代

* 培养下一代接班人,并寻求合法性

* 打造慈善家新形象

记者 Jason Szep/Andrew R.C. Marshall

路透仰光4月12日电---在这座亚洲数一数二贫穷的城市里,Tay Za算得上是最俗气的大亨.金黄色的兰博基尼跑车,正停在他那座新古典主义风格的豪宅旁.

Tay Za也因为与缅甸前军政府关系密切而备受诋毁.美国财政部称他是"恶名昭彰的党羽和军火商,"对他实施制裁,冻结他的资产并限制他的家人进出他国.

现在,经历数十年的军事暴政後,缅甸正准备迈向开放.以Tay Za为首的一批军政府亲信资本家,也以缅甸新企业之姿重新定位自己.Tay Za的儿子说,现年44岁的富豪父亲已半退休,还成了慈善家.

"他现在已经不是从前的他了,"25岁的Pye Phyo Tayza在一场两小时的晚宴上说.晚宴在其父两年前买下的柚木建筑酒店Kandawgyi Palace Hotel里举行."他参与很多基金会的活动,他对社会贡献更多心力,不那麽贪财了."

路透对缅甸商业豪门的专访,显示他们正努力打造新形象,同时要守住在缅甸经济的龙头地位.缅甸资源富饶,全国人口6,000万.

部分家族推动慈善事业、建立与诺贝尔和平奖得主昂山素季(Aung San Suu Kyi)的关系、并且频繁和来访的跨国企业高管会面.

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许多巨贾豪门正在重整因政府独厚才能扩张的商业帝国,准备面对制裁告终和外国品牌进入所带来的新竞争.一些家族分拆亏损的资产,或者笨拙地卸下特权光环.在旧体制下,利润丰厚的合约如开采玉石、伐木和旅游业,会留给受到特别关照的企业.缅甸是亚洲第二贫穷的国家,仅优於尼泊尔.

即使华府和欧盟一边讨论如何解除制裁,又能不让丹瑞(Than Shwe)的商界盟友更富有,但缅甸权贵仍悄悄通过商业结盟和联姻来打造第二代精英阶层,将自己的子女推上舞台.

这让西方国家很为难.为了使改革深化,并降低中国在缅甸这个亚洲枢纽的影响,美国和欧洲必须亲近缅甸的政商领袖.但如果缅甸走回高压统治的老路或者权贵团体独揽该国资源,欧美的默许和准备解除的制裁,可能适得其反.

缅甸的开放始於去年,军事强人丹瑞将权力交给名义上的文人政府.随着民主联盟领袖昂山素季在议会补选中获胜,缅甸的开放进程又向前迈进一步.这促使华府上周宣布准备解除部分制裁,其中包括限制美国投资缅甸的禁令.

但就在宣布这些举措的同时,美国国务卿希拉里克林顿表示,对"那些站在改革对立面的个人及机构",仍将维持制裁和禁令.

缅甸的亲信资本家势力--不到20个家族组成的小圈子,在丹瑞独裁统治的帮助下暴富.哈佛法学院国际人权中心在2009年的报告中写到,从1992年开始执政到去年才退休的丹瑞及其麾下的军政府,犯下谋杀、严刑、强奸和强迫劳动等恶行.

希拉里克林顿在2011年12月访问缅甸期间,呼吁缅甸进行经济和政治改革,这样解除制裁所带来的益处才能"惠及广大民众,而不仅是一小部份人受益."此次访问是50多年来,美国国务卿首次访问缅甸.

说起来容易做起来难,即便对於希拉里克林顿而言也是如此:她就下榻于内比都的宾馆Thingaha.新首都内比都和这家宾馆,都是亲信资本家打造的.

前军政府时期的商界大亨,现在成为希望投资缅甸的西方公司高层的香饽饽.缅甸曾是英国殖民地,坐落在蓬勃发展的中印两国之间,拥有位居战略要冲的港口以及未开发的油气储备.

**顶级亲信资本家**

Tay Za可能是缅甸最知名的财阀.外交人士表示,Tay Za巴结丹瑞和其他将军,将他们的子女安插在自己的企业里,换来令人垂涎的合同和暴利行业的进口许可证,如贸易、物流、地产、农工业、旅游、石油和零售业等.

Tay Za也夸口制裁让他更富有,让握有军权的人更强大.白宫称他为"缅甸政权第一亲信资本家."不过他的长子告诉路透,他的家庭受到制裁的影响.

2007年9月军队以暴力镇压佛教徒和民主派人士後,Tay Za和其家族被美国列入更严格制裁的黑名单当中,指称他与军政府核心圈子有来往.

与此同时,据传是Tay Za另一子Htet所写的一封电邮在网络上流传.这封信讽刺制裁、嘲笑动荡的局面,激起公众对Tay Za家族横生嫉妒和愤怒情绪.

"美国制裁我们.我们照旧他X的在新加坡爽歪歪.我们控制着整个缅甸的国内生产总值(GDP).我们坐拥木料、宝石和天然气,准备卖给新加坡、中国、印度或者俄罗斯,"这封邮件写道.Pye Phyo Tayza则表示此信是伪造的.他说,Tay Za家族追踪到ISP地址在美国,而他时年14岁的弟弟正在新加坡就学.

Pye Phyo Tayza说道,"他没有写这封信."

美国外交人员也同意这封邮件是假的,但却不怎麽同情Htet.维基解密公布的一份美国外交电报称,"Tay Za之子确实拥有Facebook帐号,在主页上晒出自己坐在法拉利,手持半自动武器的照片."

Pye Phyo Tayza则说他在2003年罹患忧郁症,因为制裁使得他赴伦敦和悉尼深造的机会化为泡影."他们说我甚至无权申请签证,我的人权又在哪里?"

他向欧盟高级法院申诉,称他不应该因父亲之故而被惩罚.历经四年昂贵的诉讼後,欧盟法院在3月13日同意他的申诉,取消2008年冻结资金的裁定.Pye Phyo Tayza希望这会为取消他的旅行禁令铺平道路.

身为其父麾下仰光足球联队俱乐部主席的Pye Phyo Tayza,承认面临担起家族企业的压力.这支俱乐部是成立三年的国家联盟14支球队之一.

他说,父亲健康不佳,一枚肾脏受损;去年在缅甸北部直升机坠机後遭遇冻伤的影响也不见好转.Tay Za和其他五人在12,000英尺高山上避于岩石和雪堆之後,等待了三天才获救.

"那是我生命中最困难的三天,"Tay Za的儿子说,"这也改变了父亲."

"现在他通过基金会做很多事,向直升机坠毁的地区大量投资,"他称,"其他事情他不做了,指派了执行董事,自己则在家读书,全部时间都用於此."

**广交朋友**

其他财阀就不只提升自我形象了:他们整顿整个集团.

没有几个人比Zaw Zaw实力更雄厚,他的产业范围囊括木材、宝石和橡胶种植,以及建筑业和豪华度假村.他还把持着利润丰厚且受到严格控制的汽车进口业.5亿美元的年度营收使他掌控下的Max Myanmar集团成为缅甸的企业巨无霸.

美国财政部认为,由於与丹瑞关系良好,他被视为政权的亲信,并在三年前将他列入制裁黑名单.美国一封2007年的外交电报描述了"Zaw Zaw如何积极谋求高层人士的关照."

Zaw Zaw正在调整策略.他表示,银行、酒店和旅游业是优先选择.建筑业"很让人头疼",暗示他将撤出这个由政府亲信主导的行业.此前获得的政府建筑合约让他大发横财.

"你没办法事必躬亲,"他在仰光办公室接受访谈时表示."我们必须看看哪个业务未来有发展,哪个业务可以和外国公司合作."

44岁的Zaw Zaw态度和蔼,身着笔挺白衬衫和传统缅甸布裙.他预计制裁将很快取消,先是欧洲然後是美国.由於缅甸到处是游客和有开拓 眼光的投资者,他希望向酒店业务"加大投入".

他正在仰光盖一座400间房间的酒店.仰光这座破旧的商业首都有着560万人口,全市旅馆仅有1,500间房间,永远都是爆满.他表示正与全球五星级酒店集团磋商运营事宜.他开玩笑说,"如果由我来管理,恐怕只有一星级."

不过他说,他的梦想是把成立了近两年的银行Ayeyarwady打造为跨国大行.他说他几乎每天都和外资银行及其他跨国公司的高层会面,讨论交易和结盟机会.

在被问及他和其他大亨是否像外界通常描述的那样,是军政府的党羽时,Zaw Zaw摇摇头.他说,军政府对他的优惠待遇是因为他的工作质量."我们从来没有做任何违法业务."

他认为他和丹瑞的友谊纯粹是生意上的,"我和谁都能交朋友."不过他也承认,朋友是可以带来好处的.他在内比都盖Royal Kumudra宾馆的报酬是10张许可证,而不是钱.不过这些汽车进口许可每张价值18万美元.

两年前缅甸展开史上最大型的私有化时,他也得到了好处.当时约300宗国有资产私有化,包括房地产、加油站和一家航空公司.军政府盟友大发横财.Zaw Zaw得到一张银行业许可及一家水泥厂.他说,"对於这两项,我真的非常感激.我想对上届政府说'谢谢'."

他也称赞昂山素季的贡献.身为缅甸足球协会主席,他近期邀请她观赏一场比赛,两人当场还照了相片.一些昂山素季的盟友感到愤怒,觉得她被出卖了.不过这凸显缅甸变化的幅度.昂山素季领导的民盟在4月1日赢得议会补选,准备进入议会.

昂山素季的发言人Nyan Win拒绝评论她与Zaw Zaw或其它财阀之间的关系.

**珠光宝气的隐士**

在Zaw Zaw重塑王国,希望与跨国企业进行後制裁时代的合作之际,其他亲信财阀与军政府的关系似乎仍纠缠不清.

KBZ集团控制着两家航空公司、该国最大的私人银行,以及利润丰厚的珠宝玉石开采特许.集团主席Aung Ko Win原来是教师,他与前军政府二号人物貌埃(Maung Aye)的关系,给了他第一笔财富.

除了财富,这种关系也让他进入欧盟制裁名单,同时列名的还包括他的妻子Nan Than Htwe,以及三个女儿中被培养为家族企业接班人的Nang Lang Kham.KBZ集团顾问Nyo Myint称,这家人"非常内向、非常虔诚、非常善良."

Aung Ko Win低调不愿曝光,不过1月时,路透一名员工出差缅甸时曾在一班Air KBZ航班上发现这位戴着呢帽、雷朋眼镜和钻石金表的董事长,路透原本试图采访他,但被驾驶舱里冒出来的飞行员打断.

不过,他的女儿Nang Lang Kham和顾问Nyo Myint同意在KBZ银行仰光总部与记者见面.

Aung Ko Win与前军政府关系紧密.银行墙上挂着他与缅甸前任最高领导人丹瑞一起视察玉矿时的照片.

Aung Ko Win靠着1990年代初在掸邦(Shan State)开采红宝石和蓝宝石而迅速发家,当时貌埃是当地司令官.Nang Lang Kham则说,"我父亲是企业家."

但2008年与美国外交人士会面时,Aung Ko Win承认是貌埃给了他玉和宝石矿藏开采权,而且他仍与貌埃关系密切.

似乎正是这种亲密关系帮助他的KBZ银行在2010年缅甸国际航空(Myanmar International Airways)所有权之争中,击倒了竞争对手Co-operative银行.最终KBZ银行获得这家航空公司80%的权益.Co-operative银行则经历一场挤兑风波,因储户担心银行可能因惹恼权贵而倒闭.

但这种影响是双方面的.翌年,伴随着貌埃倒台的谣言四起,KBZ银行也发生大规模挤兑,正如悉尼麦格理大学的缅甸银行业专家、经济学者Sean Turnell所写的那样,"忧虑不已的储户担心Aung Ko Win的光环也在陨落."

KBZ银行之後成为缅甸最大的私人银行,不过银行业仍因涉嫌洗钱和与毒贩勾结而备受诟病.缅甸是继阿富汗之後全球第二大鸦片产地,也是冰毒最主要的供应来源.

美国一份外交电文写道,美日官方金融行动特别工作组在2006年访问缅甸後得出结论,认为KBZ银行"在推动反洗钱合规方面行动不力."

KBZ银行否认上述指控,发表声明称其"积极参与反洗钱活动."

特别工作组还指出,黄金、宝石和玉的交易兴隆,"提供了大量滥权违规的机会."

宝石和玉仍是KBZ集团最主要的摇钱树.路透获得的公司文件显示,缅甸每几个月就举行一次的宝石展销会上,KBZ的营收高达4,000-5,000万美元.这个数据还不包括一次性销售.2011年,一名中国买家买下4,400万美元质地上好的翡翠.

华盛顿一名美国官员称,即便华府放松对缅甸的制裁,对宝石、木材及其它资源相关产业的投资限制也不可能很快解除,因为这些产业被视为"比较不进化"的,经常出现侵犯人权的情况.

Aung Ko Win帝国已经有一部分有点麻烦.他在2010年成立一家国内航空公司Air KBZ,三架飞机中的一架今年2月在Thandwe机场发生事故,51名乘客无伤亡报告.

Air KBZ董事长是他的女儿Nang Lang Kham."我还有很多地方需要向父亲学习,"她说道,"我们正努力使银行业务现代化,并重组组织结构."

**亲信关系重现?**

并不是每一个巨贾都称得上是亲信.据2009年美国大使馆的电文显示,Michael Moe Myint被认定为"缅甸最成功,且也许是最合法的商人之一".

他旗下的Myint & Associates拥有23年历史,是缅甸最大的合同油气服务提供商,今年营收约为1,200万美元.他还经营一家年收入4,000万美元的油气勘探和生产公司.

59岁的Moe Myint曾做过商业飞行员.在美国短暂学习和工作一段时间後,他效法已故的父亲於1989年回到缅甸.他父亲是一名地质学家,担任过壳牌公司的顾问.

"你就是不能这样做,"他在谈到裙带关系的话题时称,"不过有时这很难."

在1970年代末,他为奈温(Ne Win)将军安排航班.後者1962年发动的政变开启了缅甸军政府执政的黑暗时代.Moe Myint与奈温的门生钦纽(Khin Nyunt)共事密切,钦纽後来成为人人恐惧的军方情报主管.

数年之後,当钦纽向他提供诱人的政府合同时,Moe Myint说他拒绝了."这不是我希望的挣钱方式."

现在,他和昂山素季的关系密切,在1月为她举行一场日式晚宴,并邀请250名宾客出席.昂山素季还在圣诞节与Moe Myint的家人共同用餐,并敦促他在澳洲雪佛龙担任石油工程师的儿子回国."她劝说他离开雪佛龙,回来帮助祖国,"他表示.

但他谴责美国在2008年对他和他的家庭实施制裁.据一份美国外交电文显示,当时的制裁是由於其与前缅甸军政府签有产品分成合同.他表示,美国的举措是虚伪的.虽然美国公司不能在缅甸投资,但他的公司雇有美国员工,并与美国的公司有业务往来."但由於我在缅甸的油气公司工作,它们拒绝给我签证."

一年後,美国外交官敦促华府收回制裁决定.在2009年3月外交电报中称,"他没有向该政权提供重大支持,和/或从该政权中得到重大支持."制裁举措直到上个月才取消.

SPA Group总裁Serge Pun说,制裁通常达不到目标.他从事的业务领域包括房地产和金融服务.

"在中国和印度两大邻国都不理睬这些制裁的情况下,它们(制裁举措)怎麽可能有效?"

例如,官方数据显示,在2010-11财政年度(2010年4月-2011年3月),中国承诺投资140亿美元,使外国直接投资承诺总额达到200亿美元.

在与中国有生意往来的人士中,53岁的Tun Myint Naing是缅甸最低调的权贵.Steven Law是他更为人熟知的名字.他是华裔,言谈温和,拥有一个大型建筑和贸易公司--Asia World.该公司建造仰光最繁忙的港口,还有一个国际机场扩建工程和一家知名酒店Traders.

该公司还参与缅甸新都内比都的建设,项目有酒店、政府部门办公楼和缅甸强人丹瑞将军退休後的宅邸等.

Asia World是由Law的父亲Lo Hsing Han成立的,美国财政部2010年文件将Lo Hsing Han描述成"海洛因教父"和"1970年代以来全球大毒贩之一."文件并称,Law"於1990年代加入他父亲的毒品帝国,并自此成为缅甸的超级大富豪."Law则否认参与贩毒.

美国外交电文显示,Asia World凭着Law"与丹瑞在内的高级将领间非凡的私人关系",以及促成中国企业与军政府之间的交易来获利.

当缅甸改革派总统吴登盛(Thein Sein)2011年5月访问中国时,Law也随行.经济学人讯息部(EIU)分析师Sumana Rajarethnam认为,这显示Law身为会说汉语的中介,仍将"非常有影响力".Asia World参与一些缅甸规模最大并且很有争议性的中国牵头项目,包括位於孟加拉湾的Kyaukphyu深水港口设施,以及横贯缅甸将向中国输送油气的管道.

Law拒绝向路透就此置评.

即便亲信关系消逝,但根深蒂固的商业王朝可能会留下来.其中一个商业帝国的领袖是地产大亨暨上议院议员Khin Shwe.他也在美欧制裁名单上.

他的儿子Zay Thiha是旗下房地产集团Zaykabar的副总裁.他的女儿Zay Zin Latt则嫁给电信集团Redlink Co.的创始人Toe Naing Mann.而Toe是下议院议长Shwe Mann之子.Shwe Mann自己曾任将军,而且将来可能担任缅甸总统.

这些第二代的军政色彩较轻,他们的父辈也要靠他们在新缅甸寻求合法性.

"我们真的想退休了,"Khin Shwe接受采访时说,他的儿子就坐在身边,"但我们还不能."(完)

--编译 洪曦/兰秀娟/田建华/石冠兰/王丽鑫/程琳/丁琦/杜明霞;审校 沈以文

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