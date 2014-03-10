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时事要闻 | 2014年 3月 10日 星期一 12:54 BJT

马方调查人员称马航客机失踪不排除劫机可能

路透吉隆坡3月10日 -马来西亚调查方面的负责人周一表示，马来西亚航空MASM.KL客机失踪不能排除劫机可能，现在正在调查所有可能发生的情况。该客机载有239名人员，在飞往北京的途中失去联系。

这位调查负责人表示，越南当局尚未证实发现任何飞机残骸。

MH370航班在周六凌晨从吉隆坡起飞后一小时失踪，之前该飞机爬升至35,000英尺(10,670米)的巡航高度。(完)

(编译 郑茵 审校 于春红)

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