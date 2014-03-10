马方调查人员称马航客机失踪不排除劫机可能

朝鲜副外相称将继续定期测试导弹--BBC
路透伦敦4月18日 - 朝鲜一位高级官员告诉英国广播公司(BBC)，朝鲜将继续定期测试导弹，美国若对朝鲜采取任何军事行动都将导致“全面战争”。
路透吉隆坡3月10日 -马来西亚调查方面的负责人周一表示，马来西亚航空MASM.KL客机失踪不能排除劫机可能，现在正在调查所有可能发生的情况。该客机载有239名人员，在飞往北京的途中失去联系。
这位调查负责人表示，越南当局尚未证实发现任何飞机残骸。
MH370航班在周六凌晨从吉隆坡起飞后一小时失踪，之前该飞机爬升至35,000英尺(10,670米)的巡航高度。(完)
(编译 郑茵 审校 于春红)
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路透伦敦4月18日 - 朝鲜一位高级官员告诉英国广播公司(BBC)，朝鲜将继续定期测试导弹，美国若对朝鲜采取任何军事行动都将导致“全面战争”。
路透东京4月18日 - 日本内阁官房副长官萩生田光一称，美国副总统彭斯及日本首相安倍晋三周二一致认为，两国需要说服中国在应对朝鲜问题上发挥更大作用。
“当特朗普总统同意开展这项对话时，他就设想这是加强美国与日本双边商业关系的一个机制，并能在近期取得成果，”彭斯在开始对话时对日本副首相麻生太郎表示。