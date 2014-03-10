马方调查人员称马航客机失踪不排除劫机可能

日本副首相麻生太郎称日本希望开启与美国合作的新时代

“当特朗普总统同意开展这项对话时，他就设想这是加强美国与日本双边商业关系的一个机制，并能在近期取得成果，”彭斯在开始对话时对日本副首相麻生太郎表示。