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时事要闻 | 2017年 2月 15日 星期三 17:35 BJT

一名缅甸女子遭马来西亚当局拘押 疑与金正男遇刺有关

路透吉隆坡2月15日 - 马来西亚国家通讯社周三报道，马来西亚当局已拘押一名缅甸女子，此人与朝鲜领导人金正恩同父异母的长兄金正男遇刺有关。

马来西亚国家通讯社援引一名警方官员的话报道称，该名女子在吉隆坡国际机场被拘押。

尚未能获知其它细节。

未能立即联系到马来西亚警方对此置评。

韩国议员之前曾在首尔称，韩国情报机构怀疑两名朝鲜特工周二刺杀了金正男。 (完)

(编译 王琛；审校 白云)

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