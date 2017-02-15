一名缅甸女子遭马来西亚当局拘押 疑与金正男遇刺有关

（更正）英国内政部长称曼彻斯特炸弹袭击者为安全机构所知 或非单独行动
路透伦敦5月24日 - 英国内政大臣拉德周三称，曼彻斯特致22人死亡、59人受伤的爆炸案中，自杀式炸弹袭击者之前是为安全机构所知的，而且此人可能不是单独行动。
路透吉隆坡2月15日 - 马来西亚国家通讯社周三报道，马来西亚当局已拘押一名缅甸女子，此人与朝鲜领导人金正恩同父异母的长兄金正男遇刺有关。
马来西亚国家通讯社援引一名警方官员的话报道称，该名女子在吉隆坡国际机场被拘押。
尚未能获知其它细节。
未能立即联系到马来西亚警方对此置评。
韩国议员之前曾在首尔称，韩国情报机构怀疑两名朝鲜特工周二刺杀了金正男。 (完)
(编译 王琛；审校 白云)
路透伦敦5月24日 - 英国内政大臣拉德周三称，曼彻斯特致22人死亡、59人受伤的爆炸案中，自杀式炸弹袭击者之前是为安全机构所知的，而且此人可能不是单独行动。
路透伦敦5月24日 - 英国警方周三称，在曼彻斯特爆炸案之后，将增加伦敦街头的警力，政府还将部署军队守卫一些重要场所，包括白金汉宫和唐宁街。这场自杀式炸弹袭击造成22人丧生。
（修正标题和第一段措辞） 路透首尔5月24日 - 韩国军方周三称，周二来自朝鲜的越境不明飞行物很有可能是载有传单的气球，而非无人机。 韩国方面在不明飞行物越境后鸣枪示警，不明飞行物随后从雷达上消失。 韩联社稍早报导称，已在边境附近发现该物体，经确认系气球。(完) (编译 侯雪苹；审校 张荻)