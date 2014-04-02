马航失联客机刑事调查聚焦机组人员--报道

（修正）朝鲜称已准备好对美国航母发动攻击 一次即可击沉
路透首尔/华盛顿4月23日 - 朝鲜周日称，准备击沉一艘美国航母，以展示军事实力。在美国总统特朗普准备致电中日领导人之际，美朝关系再现紧张迹象。
路透吉隆坡4月2日 - 马来西亚官方媒体Bernama周三报道称，警方负责人Khalid AbuBakar表示，马来西亚正在将马航MASM.KL失联飞机刑事调查集中在机组成员和飞行员身上，此前排除了全部227名乘客参与的可能性。
Khalid指出，排除了乘客参与劫机或蓄意破坏以及拥有个人或心理问题的可能性。
路透无法联系到Khalid进行评论，马来西亚内政部长拒绝确认上述报道内容。
马来西亚当局仍未排除机械故障的可能性，但表示有证据显示飞机偏离预定航线是蓄意行为。
调查人员认为，熟悉波音(BA.N) 777-200ER飞机和商用飞行导航的人在变更飞机航线前关闭了机上的通讯系统。
这让调查聚焦到两名飞行员身上：53岁的机长Zaharie Ahmad Shah和27岁的副驾驶Fariq AbdulHamid。
警方表示，针对两人的调查并未发现任何疑点。美国联邦调查局帮助马来西亚当局分析了Zaharie个人的飞行模拟装置，没有发现任何疑点。
“我们聚焦在飞行员身上，但在找到黑匣子以前，我们无法获得多少明确信息。”一名警方资深消息人士对路透说道。（完）
编译：李富强 发稿：王凤昌
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