马航失联客机刑事调查聚焦机组人员--报道

标题新闻：美亚太指挥官哈里斯告诉国会，美国在韩国部署的萨德反导系统应在未来几日开始运行
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(本文由路透中文网编译提供)
路透吉隆坡4月2日 - 马来西亚官方媒体Bernama周三报道称，警方负责人Khalid Abu Bakar表示，马来西亚正在将马航 失联飞机刑事调查集中在机组成员和飞行员身上，此前排除了全部227名乘客参与的可能性。
Khalid指出，排除了乘客参与劫机或蓄意破坏以及拥有个人或心理问题的可能性。
路透无法联系到Khalid进行评论，马来西亚内政部长拒绝确认上述报道内容。
马来西亚当局仍未排除机械故障的可能性，但表示有证据显示飞机偏离预定航线是蓄意行为。
调查人员认为，熟悉波音 777-200ER飞机和商用飞行导航的人在变更飞机航线前关闭了机上的通讯系统。
这让调查聚焦到两名飞行员身上：53岁的机长Zaharie Ahmad Shah和27岁的副驾驶Fariq Abdul Hamid。
警方表示，针对两人的调查并未发现任何疑点。美国联邦调查局帮助马来西亚当局分析了Zaharie个人的飞行模拟装置，没有发现任何疑点。
“我们聚焦在飞行员身上，但在找到黑匣子以前，我们无法获得多少明确信息。”一名警方资深消息人士对路透说道。（完）
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路透4月26日 - 波罗的海贸易海运交易所乾散货运价指数周三下跌，尽管海岬型船运价上升，但巴拿马型船和较小型船舶运费下降。
路透4月26日 - 以下为东京工业品交易所(TOCOM)期胶各合约周三晚 盘收市价： 合约 日盘 成交量 晚盘 成交量 * 5月 261.9 24 261.3 6 * 6月 234.7 101 231.9 25 * 7月 226.1 314 223.2 43 * 8月 224.4 162 220.7 87 * 9月 221.1 2,162 217.8 733 * 10月 218.8 2,992 215.5 1,095 TOCOM将晚盘视作第二日交易的一部分，因此当日0630GMT的报价是当 日官方收盘价。 TOCOM在2009年5月7日推出新的交易平台，并在0800GMT-1400GMT之间 增加了晚盘。橡胶晚盘交易时间为0800-1000GM