马航失联客机刑事调查聚焦机组人员--报道

(本文由路透中文网编译提供)

路透吉隆坡4月2日 - 马来西亚官方媒体Bernama周三报道称，警方负责人Khalid Abu Bakar表示，马来西亚正在将马航 失联飞机刑事调查集中在机组成员和飞行员身上，此前排除了全部227名乘客参与的可能性。

Khalid指出，排除了乘客参与劫机或蓄意破坏以及拥有个人或心理问题的可能性。

路透无法联系到Khalid进行评论，马来西亚内政部长拒绝确认上述报道内容。

马来西亚当局仍未排除机械故障的可能性，但表示有证据显示飞机偏离预定航线是蓄意行为。

调查人员认为，熟悉波音 777-200ER飞机和商用飞行导航的人在变更飞机航线前关闭了机上的通讯系统。

这让调查聚焦到两名飞行员身上：53岁的机长Zaharie Ahmad Shah和27岁的副驾驶Fariq Abdul Hamid。

警方表示，针对两人的调查并未发现任何疑点。美国联邦调查局帮助马来西亚当局分析了Zaharie个人的飞行模拟装置，没有发现任何疑点。