马政府和英国公司公布马航失联飞机卫星数据

路透吉隆坡5月27日（记者 Stuart Grudgings） - 马来西亚政府和英国卫星企业Inmarsat(ISA.L)周二公布了用以判断马航MASM.KL失联客机飞行路径的数据，以此回应乘客家属提出的增加透明度要求。

数据长达47页，记录了失联客机每个小时与卫星的通讯情况。

乘客家属希望向更多专家开放数据会有助于判定飞机最终的位置。很多家属在数据公布的时候失声痛哭。家属曾指责马来西亚政府隐瞒信息。

“我们最初要求公布数据的时间是两个多月前。我从没想到障碍会这么大。”乘客家属Sarah Bajc在北京对路透表示。

马来西亚官员未能立即就有关数据的问题进行评论。

Bajc指出，一直为家属们提供建议的飞机追踪专家们现在可以对数据进行研究，看看能否进一步缩小搜索范围，以及Inmarsat和其他官员是否忽略了什么。

但她抱怨周二公布的数据并不完整，为了增强可读性而删除了一些数据，也不包括家属们曾要求的该航线之前的可比较记录。

“他们为什么不公布这些？除非他们隐瞒了什么，那才合乎逻辑。”（完）

编译：李富强 发稿：王凤昌

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