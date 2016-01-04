马来西亚出于环保考虑计划暂停铝土矿生产--政府消息人士

达沃斯论坛：英国警告欧盟称若不能达成贸易协议 也会设法维持竞争力
路透瑞士达沃斯1月19日 - 英国财政大臣哈蒙德(夏文达，Philip Hammond)周四对欧盟发出警告称，如果英国不能与欧盟达成全面的贸易协议，也会在退欧后找到其他办法保持竞争力。
路透吉隆坡1月2日 - 马来西亚内阁的一位消息人士周六表示，出于环境保护的考虑，马来西亚计划暂停铝土矿开采，这将威胁到对中国的供应。铝土矿是铝生产所需的一种原料。
马来西亚基本未有监管的铝土矿行业在过去两年间快速发展，以满足中国的需求。在本周稍早的两日强降雨过后，马来西亚半岛东部的海岸沿线和河流附近的水质变红，铝土矿被指是罪魁祸首。
该消息人士周六对路透表示，内阁希望暂时停止铝土矿开采，直到监管、许可执照和环境保护等举措能够落实到位。
“当下的意见是暂停开采一段时间，等到所有问题都得到处理以后再说...,”消息人士匿名表示，因其未被授权向媒体讲话。
消息人士指出，马来西亚总理纳吉布已经要求资源部长协同该国第三大州的政府、以及主要铝土矿生产商Pahang，一起处理此事。
“我们认为是非法采矿者导致水质变混。”当地日报Malay Mail援引官员言论报导称。
这些铝土矿一直在增产，以将矿物运往中国，填补印尼2014年初实施铝土矿出口禁令后的供应缺口。
行业机构和分析师周一指出，若马来西亚暂停铝土矿生产，料导致中国的库存减少，但不太可能遏制中国铝行业的产出。
“（马来西亚暂停铝土矿生产）将影响到库存，但不会影响中国的铝生产，”咨询公司AZ China的高管Paul Adkins指出。他补充称，停产三个月将导致中国目前约2,500-3,000万吨的铝土矿库存减少约600万吨。
中国去年1-11月进口的4,900万吨铝土矿中，马来西亚的供应超过40%。（完）
(编译 高琦 审校 白云)
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