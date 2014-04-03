马来西亚总理到访澳洲空军基地 英国核潜艇加入客机搜救

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记者 Swati Pandey/Niluski Koswanage

路透珀斯/吉隆坡4月3日 - 马来西亚总理纳吉布周四到访澳洲设定的马航失联飞机搜救基地；与此同时，英国一艘核潜艇加入了搜救队伍。

纳吉布与澳洲总理阿博特在珀斯附近的皮尔斯空军基地会面，这里集中了来自七个国家的空中搜寻力量，他们最近已经数十次深入南印度洋搜寻马航失联飞机残骸。

“世界希望我们尽最大努力，我非常有信心地认为我们必定展示各国团结一致的力量；我们希望找到答案，我们希望宽慰乘客家属，在找到真正的答案之前我们不会休息。”纳吉布说道。

澳洲协调搜救行动的机构负责人Angus Houston表示，来自马来西亚、美国、英国、中国和澳洲的分析人员所组成的国际坠机调查团队在继续调整搜寻范围。

“搜寻范围一直在根据陆续获得的信息进行调整，今天搜救范围将向北移动一小段。”他对纳吉布和阿博特说道。

Houston指出，周四将有八架飞机和九艘船只在约223,000平方公里的区域内进行搜索，该区域位于珀斯西北约1,680公里。

马来西亚交通部周三在声明中称，英国正在派遣装备声纳的特拉法加级核潜艇HMS Tireless参加搜救。

声纳可能有助于找到失联飞机的黑匣子。黑匣子的电池寿命大约只有30天。

一艘装备了美国黑匣子探测器和无人驾驶潜艇的澳大利亚海军船只也正在赶往搜索区域。（完）