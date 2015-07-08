马来西亚总理纳吉布的代理律师称获得指示考虑对WSJ采取行动

特朗普计划会晤英国首相及墨西哥总统--白宫
路透华盛顿1月21日 - 美国总统特朗普准备很快将会晤英国首相特雷莎·梅及墨西哥总统培尼亚。英墨两国都是美国的长期盟友，但也担心特朗普上任后与美国的关系可能变化。
路透吉隆坡7月8日 - 代表马来西亚总理纳吉布的律师事务所Hafarizam Wan & Aisha Mubarak周三称，已经获得指示，如果有证据表明存在针对纳吉布的阴谋，考虑对《华尔街日报》（WSJ）采取行动。
《华尔街日报》上周报导称，调查国家基金1MDB的人员追踪到近7亿美元通过新加坡一个私人银行账户被存入马来西亚的多个账户，他们认为这些马来西亚的账户属于纳吉布。
纳吉布否认为个人利益从1MDB或任何其他实体拿过钱。路透尚无法独立证实《华尔街日报》的报导。
该律所发布声明称，由于报导涉及数方，他们获得指示，如果有证据显示存在针对其客户的阴谋，考虑采取行动。
“这不是直截了当的法律行动，因为涉及国内外的诋毁。我们获得指示，确认事实，摆出全部事实，然后我们的客户才能够给出进一步指示。”（完）
编译：李富强 发稿：程芳
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