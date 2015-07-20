马来西亚屏蔽一个指责总理和国有投资基金的网站

美国总统特朗普就职演说高举国家主义大旗 誓言“美国优先”
路透华盛顿1月20日 - 特朗普周五正式成为美国第45任总统，他的就职演说充满民粹及国家主义色彩，形容制造业没落及犯罪问题是一场“美国屠戮”，誓言将予以终结。
路透吉隆坡7月20日 - 马来西亚当局屏蔽了一个指责总理纳吉布政府的网站，称该网站违反当地互联网法律；此举遭到反对派议员指责。
该网站名为Sarawak Report，由居住在伦敦的一名英国妇女运营。该网站一直在发布与马来西亚国有投资基金1MDB贪污和管理不善等有关的报导和文件。
马来西亚通信和多媒体委员会 （Malaysian Communications and Multimedia Commission，MCMC）称，该网站违反了1998年制定的《通信和多媒体法》中的规定。
“在接到公众抱怨后，MCMC决定屏蔽一个可能威胁马来西亚稳定的网站，也就是Sarawak Report，原因是该网站发布未经证实、处于调查中的内容，”MCMC周日晚间发布声明称。
该网站编辑Clare Rewcastle-Brown称，这是公然试图审查我们揭露大规模腐败。
“媒体自由最新遭遇的这次打击只会进一步损害当前政府的信誉，马来西亚政府没有能力对我们提出的证据进行反驳，”Rewcastle-Brown在声明中指出。
来自民主行动党的反对派议员Lim Kit Siang称，此举削弱了政府的可信度。（完）
编译：李富强 发稿：程芳
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