马来西亚屏蔽一个指责总理和国有投资基金的网站

路透吉隆坡7月20日 - 马来西亚当局屏蔽了一个指责总理纳吉布政府的网站，称该网站违反当地互联网法律；此举遭到反对派议员指责。

该网站名为Sarawak Report，由居住在伦敦的一名英国妇女运营。该网站一直在发布与马来西亚国有投资基金1MDB贪污和管理不善等有关的报导和文件。

马来西亚通信和多媒体委员会 （Malaysian Communications and Multimedia Commission，MCMC）称，该网站违反了1998年制定的《通信和多媒体法》中的规定。

“在接到公众抱怨后，MCMC决定屏蔽一个可能威胁马来西亚稳定的网站，也就是Sarawak Report，原因是该网站发布未经证实、处于调查中的内容，”MCMC周日晚间发布声明称。

该网站编辑Clare Rewcastle-Brown称，这是公然试图审查我们揭露大规模腐败。

“媒体自由最新遭遇的这次打击只会进一步损害当前政府的信誉，马来西亚政府没有能力对我们提出的证据进行反驳，”Rewcastle-Brown在声明中指出。

来自民主行动党的反对派议员Lim Kit Siang称，此举削弱了政府的可信度。（完）

编译：李富强 发稿：程芳

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