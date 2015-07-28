马来西亚媒体称副总理将被逐出内阁

路透吉隆坡7月28日 - 马来西亚媒体周二报导称，总理纳吉布将把副总理和其他四人逐出内阁，之前他对国有投资基金1MDB贪腐丑闻的处理方式受到批评。

门户网站“马来西亚内幕”（The Malaysian Insider）报导称，副总理亚辛（Muhyuddin Yassin）将在被逐出内阁的名单内，一天前纳吉布要求亚辛等人避免就1MDB贪腐丑闻置评。

该基金负债超过110亿美元，当局正调查其涉嫌财务管理不善以及贪腐。纳吉布是该基金的顾问委员会主席。

另一门户网站“前锋报”（Utusan Malaysia Online）也报导称，预计纳吉布很快将替换掉一些内阁成员。

“前锋报”是执政党--马来民族统一机构的喉舌，称纳吉布已与最高元首哈利姆（Sultan Abdul Halim Mu'adzam）会面，呈交新的内阁名单。

路透暂时无法证实这些报导，马来西亚总理办公室发言人拒绝发表评论。

纳吉布周一要求亚辛等官员停止就1MDB贪腐丑闻置评，称领导层内部争论会损害公众对政府的支持。（完）

编译：李富强 发稿：朱淑珍

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