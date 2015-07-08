马来西亚总理纳吉布的代理律师称获得指示考虑对WSJ采取行动

美国个股：苹果控告高通收取高价专利费，索赔10亿美元
路透1月20日 - 苹果 周五对高通 提起规模10亿美元的诉讼。几天前美国政府指控高通藉由限制竞争的策略，以保持在移动手机关键半导体的垄断地位。
(本文由路透中文网编译提供)
路透吉隆坡7月8日 - 代表马来西亚总理纳吉布的律师事务所Hafarizam Wan & Aisha Mubarak周三称，已经获得指示，如果有证据表明存在针对纳吉布的阴谋，考虑对《华尔街日报》（WSJ）采取行动。
《华尔街日报》上周报导称，调查国家基金1MDB的人员追踪到近7亿美元通过新加坡一个私人银行账户被存入马来西亚的多个账户，他们认为这些马来西亚的账户属于纳吉布。
纳吉布否认为个人利益从1MDB或任何其他实体拿过钱。路透尚无法独立证实《华尔街日报》的报导。
该律所发布声明称，由于报导涉及数方，他们获得指示，如果有证据显示存在针对其客户的阴谋，考虑采取行动。
“这不是直截了当的法律行动，因为涉及国内外的诋毁。我们获得指示，确认事实，摆出全部事实，然后我们的客户才能够给出进一步指示。”（完）
编译：李富强 发稿：程芳
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