马来西亚屏蔽一个指责总理和国有投资基金的网站

美国政经：特朗普贸易策略以退出TPP开始--白宫
路透华盛顿1月20日 - 新上任的美国特朗普政府周五表示，其保护美国就业的贸易策略将从退出跨太平洋伙伴关系协定(TPP)开始。
(本文由路透中文网编译提供)
路透吉隆坡7月20日 - 马来西亚当局屏蔽了一个指责总理纳吉布政府的网站，称该网站违反当地互联网法律；此举遭到反对派议员指责。
该网站名为Sarawak Report，由居住在伦敦的一名英国妇女运营。该网站一直在发布与马来西亚国有投资基金1MDB贪污和管理不善等有关的报道和文件。
马来西亚通信和多媒体委员会 （Malaysian Communications and Multimedia Commission，MCMC）称，该网站违反了1998年制定的《通信和多媒体法》中的规定。
“在接到公众抱怨后，MCMC决定屏蔽一个可能威胁马来西亚稳定的网站，也就是Sarawak Report，原因是该网站发布未经证实、处于调查中的内容，”MCMC周日晚间发布声明称。
该网站编辑Clare Rewcastle-Brown称，这是公然试图审查我们揭露大规模腐败。
“媒体自由最新遭遇的这次打击只会进一步损害当前政府的信誉，马来西亚政府没有能力对我们提出的证据进行反驳，”Rewcastle-Brown在声明中指出。
来自民主行动党的反对派议员Lim Kit Siang称，此举削弱了政府的可信度。（完）
编译：李富强 发稿：程芳
路透华盛顿1月20日 - 新上任的美国特朗普政府周五表示，其保护美国就业的贸易策略将从退出跨太平洋伙伴关系协定(TPP)开始。
路透北京1月22日 - 据新华网报导，中国互联网投资基金周日正式成立。该基金经国务院批准设立，由国家网信办和财政部共同发起，以通过市场化方式支持互联网创新发展；基金规划总规模1,000亿元人民币。
路透上海1月22日 - 中国湖南炎陵农商行、聊城农商行等公布2017年同业存单发行计划 ，至此，已有272家银行公布今年同业存单发行计划，合计规模128,312亿元人民币。 不包括上海自贸区同业存单，2016年有507家银行公布同业存单发行计划，累计规模90, 710.6亿元。 以下为各家银行2017年的同业存单发行额度明细（单位：亿元）： 发行主体 发行额度 主体评级 -------------------------------------------- 江苏银行 4,000 AAA 南充商行 500 AA+ 柳州银行 200 AA 上海银行 3,000 AAA 桐庐农商行 15 A+ 浙江富阳农商行 30 AA-