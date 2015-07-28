马来西亚总理将副总理逐出内阁

(本文由路透中文网编译提供)

路透吉隆坡7月28日 - 马来西亚总理纳吉布周二将副总理和其他四人逐出内阁，总检察长也被替换；此前国有投资基金1MDB出现贪腐丑闻。

副总理亚辛（Muhyuddin Yassin）几天前曾公开呼吁纳吉布解释1MDB丑闻。

1MDB丑闻是纳吉布2009年上台以来面临的最大挑战，甚至可能威胁其所在的执政党--马来民族统一机构自1957年独立以来对政权的控制。

纳吉布政府还宣布曾负责调查1MDB一案的总检察长Abdul Gani Patail被Mohamed Apandi Ali替换，但没有给出替换的原因。

媒体周末报道，亚辛曾警告称，如果执政联盟国民阵线（Barisan Nasional）在向公众解释1MDB丑闻上表现不佳，可能会失去权力。马来民族统一机构是国民阵线的主要政党。

纳吉布周二发表电视声明称，内阁成员公开发表不同意见可能让公众持反对政府的意见。

“替换亚辛的决定很艰难，但领导人就是要做自己认为正确的事情，”纳吉布说道。

“我欢迎积极的辩论，接受并容忍指责甚至异议。但这些作为决策过程的一部分，应该在内阁里进行。”（完）