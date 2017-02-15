一名持越南旅行证件的女子因涉嫌刺杀金正男被马来西亚拘押

（更正）英国内政部长称曼彻斯特炸弹袭击者为安全机构所知 或非单独行动
路透伦敦5月24日 - 英国内政大臣拉德周三称，曼彻斯特致22人死亡、59人受伤的爆炸案中，自杀式炸弹袭击者之前是为安全机构所知的，而且此人可能不是单独行动。
路透吉隆坡2月15日 - 马来西亚警方周三称，马来西亚已拘押一名持越南旅行证件的女子，此人与朝鲜领导人金正恩同父异母的长兄金正男遇刺有关。
警方在声明中称，该名女子于周三早晨在吉隆坡国际机场被拘押，其旅行证件上的姓名为Doan Thi Huong。
“在机场的监控录像中发现了该嫌犯，她被拘押时独自一人，”警方还称。
韩国议员之前曾在首尔称，韩国情报机构怀疑两名朝鲜特工周二刺杀了金正男。(完)
(编译 王琛; 审校 李春喜)
路透伦敦5月24日 - 英国内政大臣拉德周三称，曼彻斯特致22人死亡、59人受伤的爆炸案中，自杀式炸弹袭击者之前是为安全机构所知的，而且此人可能不是单独行动。
路透伦敦5月24日 - 英国警方周三称，在曼彻斯特爆炸案之后，将增加伦敦街头的警力，政府还将部署军队守卫一些重要场所，包括白金汉宫和唐宁街。这场自杀式炸弹袭击造成22人丧生。
（修正标题和第一段措辞） 路透首尔5月24日 - 韩国军方周三称，周二来自朝鲜的越境不明飞行物很有可能是载有传单的气球，而非无人机。 韩国方面在不明飞行物越境后鸣枪示警，不明飞行物随后从雷达上消失。 韩联社稍早报导称，已在边境附近发现该物体，经确认系气球。(完) (编译 侯雪苹；审校 张荻)