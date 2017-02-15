一名持越南旅行证件的女子因涉嫌刺杀金正男被马来西亚拘押

路透吉隆坡2月15日 - 马来西亚警方周三称，马来西亚已拘押一名持越南旅行证件的女子，此人与朝鲜领导人金正恩同父异母的长兄金正男遇刺有关。

警方在声明中称，该名女子于周三早晨在吉隆坡国际机场被拘押，其旅行证件上的姓名为Doan Thi Huong。

“在机场的监控录像中发现了该嫌犯，她被拘押时独自一人，”警方还称。

韩国议员之前曾在首尔称，韩国情报机构怀疑两名朝鲜特工周二刺杀了金正男。(完)