马来西亚警方称一名伊朗人持被盗护照登机

路透吉隆坡3月11日 - 马来西亚警务首长Khalid AbuBakar周二称，使用被盗护照的两名登机者之一为伊朗人，但认为这名登机者不属于恐怖组织。

Khalid AbuBakar称，其他持被盗护照登机者的身份仍在调查中，并在调查失联客机上乘客和机组人员是否可能有个人和心理问题。(完)

(编译 石冠兰 审校 蔡美珍)

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