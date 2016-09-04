马来西亚首例本土感染寨卡病毒患者死于心脏病并发症

潘基文支持率在韩国总统热门人选调查中排第二--盖洛普韩国
路透首尔1月13日 - 盖洛普韩国(Gallup Korea)周五发布的一项关于韩国总统热门人选的调查显示，前联合国秘书长潘基文的支持率排名第二，落后前民主党党首文在寅落后11个百分点，后者的支持率为31%排在首位。
路透吉隆坡9月3日 - 马来西亚卫生部周六表示，一名被诊断为首位本土感染寨卡(Zika)病毒的61岁男性患者，已经死于心脏病并发症，而非死于寨卡病毒。
卫生部稍早表示，该名病例在8月30日寻求医疗协助前，原本就有高血压、心脏冠状动脉、旧有的肾脏疾患、肾结石、以及痛风等问题。
在求治之前该病患已经发烧三日，在发烧、肌肉疼痛及腹泻等症状进一步恶化后他寻求进一步治疗。
马来西亚卫生总监Noor Hisham Abdullah向路透表示，该名病患于周六因本身就有的心脏病并发症逝世，他并称该病患原本预定在下个月接受心脏搭桥手术。
他称，病患死亡并非肇因于寨卡病毒，该病毒通常只会造成轻微症状。
Hisham称，“有关他死因调查的完整结果还没有出来。”
卫生部稍早在其网站发布声明指出，该名病患的尿液及血液检体中验出寨卡病毒，但他近期并无海外旅游史，有可能是受到黑斑蚊叮咬而感染的寨卡病毒。
这是马来西亚第二个寨卡病毒病例，第一例是一位曾前往新加坡的58岁女性，为首例输入型病例。(完)
(编译 张明钧; 审校 白云)
路透首尔1月13日 - 盖洛普韩国(Gallup Korea)周五发布的一项关于韩国总统热门人选的调查显示，前联合国秘书长潘基文的支持率排名第二，落后前民主党党首文在寅落后11个百分点，后者的支持率为31%排在首位。
路透香港1月12日 - 香港政府周四称，行政长官梁振英今天收到政务司司长林郑月娥的请辞，并已呈交中央政府。林郑月娥表示，倘其辞职获得中央人民政府的批准，将打算参加下一任行政长官选举。
路透华盛顿1月12日 - 美国参议院周四就废止奥巴马医保法案采取首个明确步骤，投票通过指示多个关键委员会起草法案，废除这项奥巴马总统任内意义重大的计划。