马来西亚确诊首例孕妇感染寨卡病例

杨洁篪称任何外国不要指望中国会拿自己的核心利益做交易
路透北京1月14日 - 中国国务委员杨洁篪撰文表示，任何外国不要指望中国会拿自己的核心利益做交易，不要指望中国会吞下损害国家主权、安全、发展利益的苦果；将继续理直气壮地维护国家领土主权和海洋权益，旗帜鲜明地坚持“一个中国”原则。
路透吉隆坡9月7日 - 马来西亚周三确诊首例孕妇感染寨卡病毒病例，患者是一位27岁的孕妇，住在该国南部靠近新加坡的一座城市。
孕妇感染寨卡病毒可能导致新生婴儿小头畸形，婴儿头部和脑容量均过小，而且还伴随有其他大脑异常。
马来西亚卫生部长Subramaniam Sathasivam称，该患者怀有三至四个月身孕，住在南部城市新山，靠近至今已确诊275例寨卡感染病例的新加坡。
她的丈夫在新加坡工作，也已表现出寨卡症状，目前正在接受病毒检测。
Subramaniam在马来西亚行政首都布城一次新闻发布会上表示，“目前还不确定该妇女是受其丈夫传染还是从当地感染”。(完)
(编译 刘秀红；审校 王洋)
路透北京1月14日 - 中国国务委员杨洁篪撰文表示，任何外国不要指望中国会拿自己的核心利益做交易，不要指望中国会吞下损害国家主权、安全、发展利益的苦果；将继续理直气壮地维护国家领土主权和海洋权益，旗帜鲜明地坚持“一个中国”原则。
特别检察官办公室的发言人Lee Kyu-chul在例行新闻简报会上表示，尚未做出是否申请逮捕令的决定。他说，这一决定最晚周日做出。(完)
路透首尔1月13日 - 盖洛普韩国(Gallup Korea)周五发布的一项关于韩国总统热门人选的调查显示，前联合国秘书长潘基文的支持率排名第二，落后前民主党党首文在寅落后11个百分点，后者的支持率为31%排在首位。