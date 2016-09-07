马来西亚确诊首例孕妇感染寨卡病例

路透吉隆坡9月7日 - 马来西亚周三确诊首例孕妇感染寨卡病毒病例，患者是一位27岁的孕妇，住在该国南部靠近新加坡的一座城市。

孕妇感染寨卡病毒可能导致新生婴儿小头畸形，婴儿头部和脑容量均过小，而且还伴随有其他大脑异常。

马来西亚卫生部长Subramaniam Sathasivam称，该患者怀有三至四个月身孕，住在南部城市新山，靠近至今已确诊275例寨卡感染病例的新加坡。

她的丈夫在新加坡工作，也已表现出寨卡症状，目前正在接受病毒检测。

Subramaniam在马来西亚行政首都布城一次新闻发布会上表示，“目前还不确定该妇女是受其丈夫传染还是从当地感染”。(完)