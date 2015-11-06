昂山素季称若民盟在缅甸大选中获胜 她的位置将高于总统

缅甸反对派领导人昂山素季周四称，如果自己领导的政党赢得11月8日举行的具有历史意义的大选，她的位置将高于总统。昂山素季的言论可能导致她与军方的关系进一步复杂化，军政府在2008年制定新宪法维护自身权力，并实质上排除了昂山素季成为缅甸领导人的可能性。昂山素季领导的全国民主联盟在本次大选中呼声最高。路透