缅甸内比都国际机场正式启用

特朗普称美国上诉法院有关入境禁令的裁决是“政治性决定”
路透华盛顿2月9日 - 美国总统特朗普周四称，上诉法院支持暂停实施针对七个穆斯林国家入境禁令的裁决是“政治性决定”，并誓言其政府会最终获胜。
路透内比都12月19日电---缅甸内比都国际机场周一正式启用，区域领导人率先使用该机场。
内比都国际机场是缅甸第三大国际机场，仅次于曼德勒国际机场和仰光国际机场，年处理能力可达6.5万次航班。
该机场由缅甸建筑公司Asia World开发，新加坡工程公司CPG Consultants Pte提供了技术援助。政府消息人士称，中国为该项目提供了资金援助，但未透露项目成本。
大湄公河次区域经济合作第四次领导人会议周二在内比都召开，该机场在会议进行之际启用。大湄公河次区域由缅甸、老挝、柬埔寨、越南、泰国和中国组成。
缅甸政府2005年宣布将首都从仰光迁至内比都,内比都国际机场2007年开始建设。
据缅甸交通运输部，内比都国际机场拥有一条长3.6公里的跑道，一个69米高的控制塔，10个登机桥，每年可处理5-6.5万次航班。（完）
编译：侯雪苹 发稿：张家伟
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路透华盛顿2月9日 - 美国总统特朗普周四称，上诉法院支持暂停实施针对七个穆斯林国家入境禁令的裁决是“政治性决定”，并誓言其政府会最终获胜。
华盛顿州和明尼苏达州对特朗普上述禁令提出上诉后，美国第九巡回上诉法院作出如上裁决。美国最高法院可能决定本案的最终结果。(完)
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