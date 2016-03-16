缅甸军方领导人支持昂山素季的亲信吴廷觉当选总统

路透仰光3月16日（记者 Aung Hla Tun） - 缅甸军方领导人敏昂莱周三祝贺昂山素季的亲信吴廷觉（Htin Kyaw）当选总统，承诺予以配合。

“特此宣布，军方对吴廷觉当选总统感到自豪，为了和平、团结和发展，军方将继续在各方面予以配合，”敏昂莱的办公室在Facebook上以缅甸语发帖称。

缅甸联邦议会进行总统选举时，敏昂莱正在老挝参加东南亚国防部长峰会，他在选举结束后几个小时才发出上述信息，比即将离任的总统吴登盛和其他国家代表发表祝贺的时间都晚很久。（完）