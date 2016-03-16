缅甸军方领导人支持昂山素季的亲信吴廷觉当选总统

韩国法院闭门讯问三星集团领导人李在镕 审理拘捕令申请
路透首尔1月18日 - 韩国一名法官周三对三星集团领导人李在镕进行闭门讯问，以决定是否应该因李在镕疑似涉入总统密友贪腐丑闻而予以拘捕。
路透仰光3月16日（记者 Aung Hla Tun） - 缅甸军方领导人敏昂莱周三祝贺昂山素季的亲信吴廷觉（Htin Kyaw）当选总统，承诺予以配合。
“特此宣布，军方对吴廷觉当选总统感到自豪，为了和平、团结和发展，军方将继续在各方面予以配合，”敏昂莱的办公室在Facebook上以缅甸语发帖称。
缅甸联邦议会进行总统选举时，敏昂莱正在老挝参加东南亚国防部长峰会，他在选举结束后几个小时才发出上述信息，比即将离任的总统吴登盛和其他国家代表发表祝贺的时间都晚很久。（完）
编译：李富强 发稿：王凤昌
路透首尔1月18日 - 韩国一名法官周三对三星集团领导人李在镕进行闭门讯问，以决定是否应该因李在镕疑似涉入总统密友贪腐丑闻而予以拘捕。
路透北京1月18日 - 中国国家主席习近平周二表示，两国人民和世界人民的根本利益需要中美两国共同努力，构建长期稳定的合作关系。
路透首尔1月18日 - 三星集团高管李在镕周三现身韩国特别检察官办公室，他将出庭聆讯，届时法官将决定是否发出对他的逮捕令。他被指控涉嫌一桩贪腐案，该案已导致韩国总统朴槿惠遭弹劾。