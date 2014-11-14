李克强称中国愿与东盟商谈签署睦邻友好合作条约

土耳其选举委员会驳回反对党关于修宪公投作废的要求
路透安卡拉4月19日 - 土耳其选举委员会周三拒绝了反对党要求修宪公投作废的诉求，但主要反对党共和人民党(CHP)称将继续对公投结果开展法律挑战。修宪公投让土耳其总统埃尔多安获得更多的新权力。
路透内比都11月13日（记者 Simon Webb/Paul Mooney） - 中国国务院总理李克强周四在第九届东亚峰会上发表讲话时称，中方愿与东盟商谈签署“中国-东盟国家睦邻友好合作条约”，愿向东盟国家提供200亿美元贷款。
李克强表示，中国愿成为首个与东盟签署友好合作条约的对话伙伴。
“中国愿以商签此条约为契机，与更多地区国家探讨达成睦邻友好法律文件，推动实现东亚持久和平。”
外界认为，中国试图借助该条约，来消除中国构成威胁的说法。
李克强还表示，中国愿向东盟国家提供200亿美元优惠及特别贷款，以协助发展基础设施。
李克强重申，中国维护领土主权的意志是明确的。
李克强称：“今年以来，中国与东盟国家就全面有效落实《南海各方行为宣言》、推进海上务实合作，进行了密切有效的对话与沟通。我们明确了处理南海问题“双轨思路”，即有关具体争议由直接当事国在尊重历史事实和国际法基础上，通过谈判协商和平解决。”
中国与东盟的四个成员国在南海存在领土主权争端。（完）
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