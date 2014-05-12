中国称南海问题不是中国与东盟之间的问题

路透专访：德国蒂森克虏伯预计电梯与互联网相连将提振公司获利
路透德国汉诺威市4月25日 - 德国钢铁生产企业蒂森克虏伯电梯业务负责人Andreas Schierenbeck在接受路透专访时称，把电梯与互联网相连有望使公司获利提高上千万欧元。
(本文由路透中文网编译提供)
路透北京5月11日 - 中国外交部称，南海问题不是中国与东盟之间的问题，中方反对个别国家图谋利用南海问题破坏中国-东盟友好合作大局。
东盟外长会议周六发表声明就中越海上冲突表示“严重关切”，并敦促中方加大努力推进海上安全协商。
在周末召开的峰会上，东盟国家的外长及领导人面临团结方面的考验，有些成员国在会议上对中国在南海问题上日益自信表示担忧，还推动会议发表措辞强硬的联合声明。
对于东盟外长会议发表南海问题声明，中国外交部发言人华春莹周六晚些时候答记者问时表示，南海问题不是中国与东盟之间的问题。
“中方一贯反对个别国家图谋利用南海问题破坏中国-东盟友好合作大局。”声明话锋所指明显是越南和菲律宾。
华春莹称，中方愿与东盟国家一道，继续全面有效落实《南海各方行为宣言》，共同维护本地区和平与稳定。
“中方也希望有关东盟国家切实尊重和落实好《南海各方行为宣言》，为维护南海和平稳定和海上安全做出积极贡献。”（完）
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