中国总理李克强称中国愿与东盟商谈签署睦邻友好合作条约

中国外汇：一季度人民币国际化指数降幅料收窄至3.04，四季度将回升--报告
路透北京4月20日 - 中国人民大学国际货币研究所周四发布报告称，2016年人民币国际化进程进入调整期，新汇率形成机制下人民币汇率弹性加大，市场需要时间适应调整。预计今年一季度人民币国际化指数(RII)降幅收窄至3.04，四季度将回升至3.08。
(本文由路透中文网编译提供)
路透内比都11月13日 - 中国国务院总理李克强周四在第九届东亚峰会上发表讲话时称，中方愿与东盟商谈签署“中国-东盟国家睦邻友好合作条约”，愿向东盟国家提供200亿美元贷款。
李克强表示，中国愿成为首个与东盟签署友好合作条约的对话伙伴。
“中国愿以商签此条约为契机，与更多地区国家探讨达成睦邻友好法律文件，推动实现东亚持久和平。”
外界认为，中国试图借助该条约，来消除中国构成威胁的说法。
李克强还表示，中国愿向东盟国家提供200亿美元优惠及特别贷款，以协助发展基础设施。
李克强重申，中国维护领土主权的意志是明确的。
李克强称：“今年以来，中国与东盟国家就全面有效落实《南海各方行为宣言》、推进海上务实合作，进行了密切有效的对话与沟通。我们明确了处理南海问题“双轨思路”，即有关具体争议由直接当事国在尊重历史事实和国际法基础上，通过谈判协商和平解决。”
中国与东盟的四个成员国在南海存在领土主权争端。(完)
路透北京4月20日 - 中国人民大学国际货币研究所周四发布报告称，2016年人民币国际化进程进入调整期，新汇率形成机制下人民币汇率弹性加大，市场需要时间适应调整。预计今年一季度人民币国际化指数(RII)降幅收窄至3.04，四季度将回升至3.08。
路透香港4月20日 - 据香港联交所周四的资料显示，中国高科技产业并购投资机构--上海浦东科技近日收购恩智浦手上全部先进半导体股份，成为后者的第一大股东。
*--国务院发布矿产资源权益金制度改革方案，在矿业权出让环节，将探矿权采矿权价款调整为矿业权出让收益，中央与地方分享比例确定为4:6。