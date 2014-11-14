中国总理李克强称中国愿与东盟商谈签署睦邻友好合作条约

(本文由路透中文网编译提供)

路透内比都11月13日 - 中国国务院总理李克强周四在第九届东亚峰会上发表讲话时称，中方愿与东盟商谈签署“中国-东盟国家睦邻友好合作条约”，愿向东盟国家提供200亿美元贷款。

李克强表示，中国愿成为首个与东盟签署友好合作条约的对话伙伴。

“中国愿以商签此条约为契机，与更多地区国家探讨达成睦邻友好法律文件，推动实现东亚持久和平。”

外界认为，中国试图借助该条约，来消除中国构成威胁的说法。

李克强还表示，中国愿向东盟国家提供200亿美元优惠及特别贷款，以协助发展基础设施。

李克强重申，中国维护领土主权的意志是明确的。

李克强称：“今年以来，中国与东盟国家就全面有效落实《南海各方行为宣言》、推进海上务实合作，进行了密切有效的对话与沟通。我们明确了处理南海问题“双轨思路”，即有关具体争议由直接当事国在尊重历史事实和国际法基础上，通过谈判协商和平解决。”