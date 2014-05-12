东盟呼吁中国加速推进海上安全谈判

路透内比都5月10日（记者 Jared Ferrie/Paul Mooney） -东盟国家外长周六就中越海上冲突表示“严重关切”，并敦促中方加大努力推进海上安全对话。

在周末召开的峰会上，东盟国家外长及领导人面临团结方面的考验。有些成员国在会议上对中国在南海问题上的日益强势表示担忧，还推动会议发表措辞强硬的联合声明。

南海紧张局势在过去一周加剧，中国巨型钻井平台在中越存在争议的水域作业，引发中越船只冲撞风波，两国就此事件相互指责。

东盟秘书长黎良明对路透称，中越船只冲撞事件表明，东盟同中国就南海行为准则达成协议愈加紧迫。黎良明是越南人。

但他直言不讳地说，中国在这方面的努力比不上东盟。他指出，尽管去年以来已经举行了三轮谈判，但谈判尚未聚焦“实质性问题”。

“我们需要双方的努力，”黎良明在缅甸首都内比都的东盟峰会间隙接受采访时说。

“东盟方面，我们已做出很大的努力，我们需要中国方面的努力。”

外交人士称，在周日结束的东盟峰会上，包括越南、菲律宾在内的一些国家推动东盟发表措辞强硬的声明，而其他国家则不愿直接批评中国。

首次担任东盟轮值主席国的缅甸发出对中国采取温和态度的信号。

缅甸政府发言人YeHt称，东盟同中国有着“十分良好的关系”，双方对中国政治和经济实力的不断增长均表示认可，这不应受到其与邻国冲突的影响。（完）

编译：侯雪苹 发稿：王琛

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