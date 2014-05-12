东盟呼吁中国加速推进海上安全谈判

朝鲜在建军85周年之际进行大规模实弹演习--韩联社
路透首尔4月25日 - 韩国联合通讯社周二报导称，朝鲜(北韩)在周二人民军建军85周年当天进行了大规模火炮演习。 韩联社援引未具名韩国政府消息人士的话称，有迹象显示朝鲜军方正在其东海岸城市元山附近地区进行大规模实弹演习。 韩国国防部未立即证实该报导。(完) (编译 徐文焰；审校 王丽鑫)
路透内比都5月10日（记者 Jared Ferrie/Paul Mooney） -东盟国家外长周六就中越海上冲突表示“严重关切”，并敦促中方加大努力推进海上安全对话。
在周末召开的峰会上，东盟国家外长及领导人面临团结方面的考验。有些成员国在会议上对中国在南海问题上的日益强势表示担忧，还推动会议发表措辞强硬的联合声明。
南海紧张局势在过去一周加剧，中国巨型钻井平台在中越存在争议的水域作业，引发中越船只冲撞风波，两国就此事件相互指责。
东盟秘书长黎良明对路透称，中越船只冲撞事件表明，东盟同中国就南海行为准则达成协议愈加紧迫。黎良明是越南人。
但他直言不讳地说，中国在这方面的努力比不上东盟。他指出，尽管去年以来已经举行了三轮谈判，但谈判尚未聚焦“实质性问题”。
“我们需要双方的努力，”黎良明在缅甸首都内比都的东盟峰会间隙接受采访时说。
“东盟方面，我们已做出很大的努力，我们需要中国方面的努力。”
外交人士称，在周日结束的东盟峰会上，包括越南、菲律宾在内的一些国家推动东盟发表措辞强硬的声明，而其他国家则不愿直接批评中国。
首次担任东盟轮值主席国的缅甸发出对中国采取温和态度的信号。
缅甸政府发言人YeHt称，东盟同中国有着“十分良好的关系”，双方对中国政治和经济实力的不断增长均表示认可，这不应受到其与邻国冲突的影响。（完）
编译：侯雪苹 发稿：王琛
路透全新邮件产品服务——“每日财经荟萃”，让您在每日清晨收到路透全球财经资讯精华和最新投资动向。请点击此处(here)开通此服务。
路透首尔4月25日 - 韩国联合通讯社周二报导称，朝鲜(北韩)在周二人民军建军85周年当天进行了大规模火炮演习。 韩联社援引未具名韩国政府消息人士的话称，有迹象显示朝鲜军方正在其东海岸城市元山附近地区进行大规模实弹演习。 韩国国防部未立即证实该报导。(完) (编译 徐文焰；审校 王丽鑫)
路透北京4月25日 - 中国最高人民检查院周二称，近日，河北省、贵州省检察机关依法对国家统计局原党组书记、局长王保安涉嫌受贿案，四川省人民政府原副省长李成云涉嫌受贿案提起公诉。
路透华盛顿/北京4月24日 - 美国总统特朗普周一称，联合国安理会必须准备对朝鲜采取新的制裁，因对其最早在周二进行第六次核试验的担忧加剧。