缅甸改革及南海争端或成东盟峰会的焦点

(本文由路透中文网编译提供)

路透缅甸内比都11月11日 - 在缅甸改革出现倒退令人关切之际，多国领导人本周将齐聚缅甸首都内比都，这在该国军政府统治的近半个世纪是想象不到的事情。

在四年前赢得大选后不久，缅甸当局推出一轮自由化举措，令世界感到意外，美国和其他西方大国因此结束了对该国的孤立。

缅甸军方依然握有实权，该国旨在结束与少数民族冲突的和平进程停止，穆斯林族群罗兴亚人（Rohingya）在若开邦面临人道主义危机。

在出席11月12-13日的东盟峰会及东亚论坛会议期间，美国总统奥巴马预计会同缅甸总统吴登盛磋商这些问题。

“我们有真正关注的问题，我们曾多次向他们表示关切，”奥巴马的国家安全顾问赖斯（Susan Rice）周五称。

中国国务院总理李克强和日本首相安倍晋三也将出席上述会议。

中国同东盟四个成员国在南海的领土主权争端将在会议上掀起导致紧张局面的暗流。

幕后谈判直言不讳，但东盟不愿与中国为敌。路透看到的东盟轮值主席国声明草案显示，该组织的立场自8月东盟外长会议以来鲜有变化。

“我们对近期的事态发展表示关切，”草案称。该草案还敦促各方保持克制，不要动用武力或威胁动武。（完）