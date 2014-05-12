中国称南海问题不是中国与东盟之间的问题

朝鲜在建军85周年之际进行大规模实弹演习--韩联社
路透首尔4月25日 - 韩国联合通讯社周二报导称，朝鲜(北韩)在周二人民军建军85周年当天进行了大规模火炮演习。 韩联社援引未具名韩国政府消息人士的话称，有迹象显示朝鲜军方正在其东海岸城市元山附近地区进行大规模实弹演习。 韩国国防部未立即证实该报导。(完) (编译 徐文焰；审校 王丽鑫)
路透北京5月11日 -中国外交部称，南海问题不是中国与东盟之间的问题，中方反对个别国家图谋利用南海问题破坏中国-东盟友好合作大局。
东盟外长会议周六发表声明就中越海上冲突表示“严重关切”，并敦促中方加大努力推进海上安全协商。
在周末召开的峰会上，东盟国家的外长及领导人面临团结方面的考验，有些成员国在会议上对中国在南海问题上日益自信表示担忧，还推动会议发表措辞强硬的联合声明。
对于东盟外长会议发表南海问题声明，中国外交部发言人华春莹周六晚些时候答记者问时表示，南海问题不是中国与东盟之间的问题。
“中方一贯反对个别国家图谋利用南海问题破坏中国-东盟友好合作大局。”声明话锋所指明显是越南和菲律宾。
华春莹称，中方愿与东盟国家一道，继续全面有效落实《南海各方行为宣言》，共同维护本地区和平与稳定。
“中方也希望有关东盟国家切实尊重和落实好《南海各方行为宣言》，为维护南海和平稳定和海上安全做出积极贡献。”（完）
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路透首尔4月25日 - 韩国联合通讯社周二报导称，朝鲜(北韩)在周二人民军建军85周年当天进行了大规模火炮演习。 韩联社援引未具名韩国政府消息人士的话称，有迹象显示朝鲜军方正在其东海岸城市元山附近地区进行大规模实弹演习。 韩国国防部未立即证实该报导。(完) (编译 徐文焰；审校 王丽鑫)
路透北京4月25日 - 中国最高人民检查院周二称，近日，河北省、贵州省检察机关依法对国家统计局原党组书记、局长王保安涉嫌受贿案，四川省人民政府原副省长李成云涉嫌受贿案提起公诉。
路透华盛顿/北京4月24日 - 美国总统特朗普周一称，联合国安理会必须准备对朝鲜采取新的制裁，因对其最早在周二进行第六次核试验的担忧加剧。