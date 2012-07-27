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路透中文国际短讯 | 2012年 7月 27日 星期五 10:34 BJT

昂山素季议会发言彰显缅甸巨大变革

诺贝尔和平奖获得者昂山素季周三首次在缅甸议会发言，支持执政党一名议员出台新法、保护少数民族的提议。昂山素季此次发言意味着自缅甸军方去年3月让权给文职政府後，缅甸已发生巨大的变化。

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