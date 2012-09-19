昂山素季认为美国应放松对缅甸制裁

缅甸反对派领导人昂山素季周二警告称，缅甸改革才清除了“第一道障碍”，并表示支持美国放松对缅甸制裁作为双方广泛合作关系的一部分。昂山指出，经济制裁是过去向缅甸军政府施加压力的有用工具，但现在缅甸人民需要在不借助外部帮助的情况下加强民主。