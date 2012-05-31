特写：缅甸街头出现ATM 银行体系开放起步

5月27日 人们走过缅甸仰光一购物中心安装的自动柜员机（ATM）。 REUTERS/Soe Zeya Tun

路透仰光5月30日电(记者 Jason Szep)---随着缅甸逐步对外开放，这个过去习惯于使用现钞的国家出现了一个新事务：银行卡。

最近几周，缅甸私人银行开始推出自动柜员机（ATM）服务，这对经常用麻袋或手提箱装现金去银行的国家而言，不啻是一场革命。

此外，还有更多雄心勃勃的计划正在实施中。

26岁的计算机工程师Naing Lin Oo在取完12万缅币（143美元）後表示：“这太棒了，很方便。”

他指着一个蓝黄相间的ATM说：“希望能看到更多ATM”，这台机器属於缅甸私人银行——合作银行(Co-operative Bank)。缅甸目前有13家私人银行。

缅甸央行准备在两个月内推出覆盖全国的ATM新网络，并正在与维萨Plus和万事达Cirrus洽谈，计划在半年到一年时间内引进国际银行业务。这也是缅甸全面改革的一部分。

缅甸多年来饱受制裁和国内政策之苦，银行体系落後程度世界罕见。向海外转移资金常常需要借助地下资金转移中介的帮助。

但在过去两个月中，缅甸的私人银行推出了带有功能限制的基本电子银行业务。例如，银行间不能共享的ATM，很多还是离线。尽管美国和欧洲暂停了对缅甸的制裁，当地银行依然无法与国际接轨。

缅甸央行副行长Maung Maung Win在仰光接受采访时表示：“我们的支付体系依然非常简单，主要还是基於现金。即便是某些大公司或我们的政府部门也喜欢用现金。”

他表示，央行内部一个名为缅甸支付联盟(Myanmar Payment Union)的新部门将在两个月内推出一种新的借记卡网络，该网络允许银行共享TTM机并提供更广泛的服务。这也是缅甸实施有管理的浮动汇率制度以来，该国金融领域的最大变革之一。

Maung Maung Win表示，明年年中或最早再过半年，将开始国际金融服务的第二阶段。具体时间取决於华府何时执行本月作出的暂停制裁决定。

为确保缅甸不会在人权问题上出尔反尔，华府只是“暂停”制裁，并非取消。

那些包括银行在内想在缅甸开展业务的美国企业必须向华府申请许可。缅甸央行预计申请或需要数周或数月时间。

Maung Maung Win说：“我们正在等待。”

因此，缅甸国内还没有西方的金融服务，国际信用卡和借记卡依然受限。

限令还禁止缅甸当地银行向美国和欧洲网络转移现金，使缅甸完全游离在了全球银行业体系外。

他表示，缅甸央行已与万事达和维萨开始洽谈，上述情况预计很快就会出现变化。

万事达国际(MasterCard Worldwide)东南亚部门负责人Matthew Driver表示，万事达正在缅甸寻找机会。

他在电邮声明中称：“电子支付在帮助缅甸与全球经济接轨、方便企业活动并通过让更多人享受金融服务为其公民创造更好生活方面至关重要。”（完）

编译：靳怡雯 发稿：王凤昌

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