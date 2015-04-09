缅甸将迎来数十年来的首批外资银行

日本政府1月维持对经济的总体评估不变
包括家庭支出、出口和企业信心在内的所有评估议题，政府都维持12月的看法不变。报告显示，消费者信心改善，对亚洲的出口回升，与上月的措辞一致。(完)
路透仰光4月9日 - 缅甸官方报纸《缅甸环球新光报》周四报导称，两家日本银行与一家新加坡银行将于4月23日在缅甸开办分行，成为数十年来首批进入缅甸的外资银行。
“在九家获得初步批准的外国银行中，三菱东京日联银行（BTMU），三井住友银行（SMBC）以及新加坡华侨银行(OCBC.SI)成为首批获得最终批准的银行，”《缅甸环球新光报》报导称。
49年的军政府统治加上西方制裁，令缅甸国内的银行业管理不善、与外界几乎没有业务往来，其向当地民众提供服务的能力不足，更遑论向全球性企业提供服务了。
2011年缅甸新政府上台，开始进行大刀阔斧的经济改革。去年10月，缅甸政府向九家外资银行发放有限经营许可，这是缅甸政府为吸引外资迄今进行的最大动作。
外资银行所获牌照仅限开办一家分行，可以向外资企业提供贷款，只能用外币。获得牌照的银行预计也可向缅甸国内的银行提供贷款。
缅甸央行4月2日称，预计余下的六家银行将在未来数月提交最终牌照申请。
这六家银行是：澳新银行(ANZ.AX)、盘谷银行(BBL.BK)、中国工商银行(601398.SS)(1398.HK)、马来亚银行(MBBM.KL)、日本瑞穗银行和新加坡大华银行(UOBH.SI)。（完）
编译：刘珞焱 发稿：程芳
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包括家庭支出、出口和企业信心在内的所有评估议题，政府都维持12月的看法不变。报告显示，消费者信心改善，对亚洲的出口回升，与上月的措辞一致。(完)
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