美国放宽对缅甸四大银行的限制

路透仰光2月25日(记者 Aung Hla Tun) - 与缅甸前军政权有关的两家银行将开始与美国公司和投资者展开生意往来，这也是缅甸迅速实施民主政治获得的最新回报。

美国财政部周五表示，将为缅甸最大的四家银行颁发一般许可证，允许美国公司和公民与他们交易。这四家银行分别是缅甸经济银行（Myanma Economic Bank)、缅甸投资与商业银行（Myanma Investment and Commercial Bank）、亚洲绿色开发银行（Asia Green Development Bank）和伊洛瓦底银行（Ayeyarwady Bank）。

放宽对亚洲绿色开发银行和伊洛瓦底银行的制裁凸显，在外国投资者争相进入缅甸之时，与政治关系密切的旧政权资本家如何重塑自身，并重新站稳脚跟。他们曾经是美国斥责的对象。

此举有助于消除美国企业在缅甸做生意受限引发的不确定性，料将增加美国信用卡公司Visa (V.N) 和万事达(MasterCard)(MA.N)在缅甸国内的分支机构。

50名美国高管下周一将访问缅甸，考察商机，这也是外国企业对缅甸投资兴趣回暖的最新信号。

华府去年7月放宽对缅甸的制裁，允许美国企业投资并向缅甸提供金融服务，并取消与多数缅甸银行交易的限制。

澳大利亚麦考瑞大学(Macquarie University)缅甸经济专家特尼尔(Sean Turnell)表示，最新举措非常重要，因为这将使进出缅甸的国际资金流正常化。但他表示，有鉴于美国之前保证将密切留意旧政权的积极维护者，此次放宽对一度上了黑名单的亚洲绿色开发银行和伊洛瓦底银行的制裁令人感到意外。（完）

编译：靳怡雯 发稿：王凤昌

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