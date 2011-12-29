仰光爆炸致17死80伤--缅甸警方

韩国确认一乳牛场出现口蹄疫 称疫情不大可能扩散
韩国农业、食品与农村事务部(Ministry of Agriculture, Food and Rural Affairs)在声明中称，报恩郡一乳牛场已发现此疫情，该乳牛场位于首尔东南约170公里处(105.63英里)。该乳牛场已将其195只乳牛尽数宰杀以控制疫情。
路透仰光12月29日电---缅甸警方称，该国最大城市仰光东部郊区当地时间周四凌晨约2:00发生爆炸，导致至少17人死亡，80人受伤。
目击者稍早称，现场发现约50具尸体，但一名警官称，截至早上6:00，发现的遇害者有12名男性和5名女性。
目击者表示，首先听到一下巨大的爆炸声，随後传来较小爆炸声。
另一名来自Mingalar Taungnyunt镇警察局的警官告诉路透："有很多伤亡，但暂时不便透露更多消息，我们仍在调查。"
爆炸似乎发生在Mingalar Taungnyunt镇一个储物仓库，很多住在仰光东部和中部的人感受到冲击。
目击者称，来自仰光各地的消防车赶到了事故现场。有报导称，火势蔓延到附近一个造船厂及其他工厂。（完）
编译：张家伟 发稿：王燕焜
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