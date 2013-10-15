缅甸频发爆炸事件 官员称与担任东盟轮值主席国有关

欧盟执委称中国和欧盟要在应对气候变化中共同展示领导力
路透北京3月30日 - 欧盟执委会主管能源和气候变化的委员卡内特周四在北京表示，中国和欧盟要在应对气候变化中共同展示领导力，不能期待美国在新政府下展示“同样领导力”。
路透仰光10月15日（记者 Jared Ferrie） - 缅甸警方称，仰光一高档酒店周一晚发生爆炸事件，一名女客人受伤。缅甸近日接连发生爆炸事件。
警方已着手调查始于上周五的一连串爆炸事件。周一仰光爆炸事件的原因尚未确定，但警官Han Win Soe说：“我们正调查，在这位客人之前，谁在这房间待过。”
据路透目击者称，安全人员正在对仰光商贸酒店（Traders）出事的房间进行勘查。出事房间位于酒店九层，房间玻璃碎片散落在楼下的街道上。
八层的客人Graeme Romer说，他当时听到爆炸声下楼去大堂询问，看到一名受伤的女子用床单包着，躺在地上。他说：“她流了好多血。”
酒店总经理Phillip Couvaras证实有一名客人被送往医院。他称，当局正调查这起事件，酒店管理层积极配合。
警方称，之前周六仰光也发生了两起爆炸，一次在汽车站，无人受伤；另一次爆炸造成两名男孩轻伤。警方并透露，周一还在仰光一家餐馆发现了一枚未爆炸的炸弹。
当局未透露他们认为谁可能制造了近日的爆炸事件，但总统发言人Ye Htut认为这与缅甸担任东盟轮值主席国有关。
他在电台说：“这一定是为了在缅甸将担任东盟轮值主席国之际，在民众中制造不安和忧虑，让国际社会质疑缅甸的安全标准。”（完）
编译：朱淑珍 发稿：程芳
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