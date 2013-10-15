缅甸频发爆炸事件 官员称与担任东盟轮值主席国有关

路透仰光10月15日（记者 Jared Ferrie） - 缅甸警方称，仰光一高档酒店周一晚发生爆炸事件，一名女客人受伤。缅甸近日接连发生爆炸事件。

警方已着手调查始于上周五的一连串爆炸事件。周一仰光爆炸事件的原因尚未确定，但警官Han Win Soe说：“我们正调查，在这位客人之前，谁在这房间待过。”

据路透目击者称，安全人员正在对仰光商贸酒店（Traders）出事的房间进行勘查。出事房间位于酒店九层，房间玻璃碎片散落在楼下的街道上。

八层的客人Graeme Romer说，他当时听到爆炸声下楼去大堂询问，看到一名受伤的女子用床单包着，躺在地上。他说：“她流了好多血。”

酒店总经理Phillip Couvaras证实有一名客人被送往医院。他称，当局正调查这起事件，酒店管理层积极配合。

警方称，之前周六仰光也发生了两起爆炸，一次在汽车站，无人受伤；另一次爆炸造成两名男孩轻伤。警方并透露，周一还在仰光一家餐馆发现了一枚未爆炸的炸弹。

当局未透露他们认为谁可能制造了近日的爆炸事件，但总统发言人Ye Htut认为这与缅甸担任东盟轮值主席国有关。

他在电台说：“这一定是为了在缅甸将担任东盟轮值主席国之际，在民众中制造不安和忧虑，让国际社会质疑缅甸的安全标准。”（完）

编译：朱淑珍 发稿：程芳

路透全新邮件产品服务——“每日财经荟萃”，让您在每日清晨收到路透全球财经资讯精华和最新投资动向。请点击此处(here)开通此服务。