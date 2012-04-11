日本将协助缅甸组建证交所--消息

美国退出TPP损害信心 呼吁美方关注美中关系--BBC访李显龙
路透新加坡3月1日 - 新加坡总理李显龙表示，美国退出跨太平洋伙伴关系协定(TPP)伤害外界对美国政策的信心，他呼吁美方“聚焦”与中国的关系。
路透东京4月11日电（记者 Emi Emoto）---日本方面消息人士周三称，在东京证交所和大和证券集团(8601.T)的帮助下，缅甸到2015年时将成立一家证券交易所。
过去一年缅甸进行了重大政治改革，为外资流入开启大门。本月稍早，缅甸反对派领导人昂山素季当选联邦议会人民院议员。
消息人士称，东京证交所和大和证券已与缅甸央行达成协议。
大和总研发言人则称，东京证交所、大和证券与缅甸方面去年就开始商讨成立一家证交所事宜。
消息人士称，有关成立证交所的谅解备忘录将不晚於5月中旬签署。（完）
编译：朱淑珍 发稿：程芳
路透全新邮件产品服务——“每日财经荟萃”，让您在每日清晨收到路透全球财经资讯精华和最新投资动向。请点击此处(here)开通此服务。
路透新加坡3月1日 - 新加坡总理李显龙表示，美国退出跨太平洋伙伴关系协定(TPP)伤害外界对美国政策的信心，他呼吁美方“聚焦”与中国的关系。
路透北京3月1日 - 中国广东省深圳市中级法院周二判决香港中旅（集团）有限公司原副董事长王帅廷受贿、贪污案，一审宣判被告人因构成受贿罪、贪污罪，依法数罪并罚，执行有期徒刑16年，并处罚金120万元人民币。
路透华盛顿2月28日 - 美国国务院称，美国国务卿蒂勒森(Rex Tillerson)与中国国务委员杨洁篪周二会面，讨论改善和维护两国之间“互惠互利的经济关系”。