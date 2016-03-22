昂山素季被提名加入缅甸内阁--议长（更新版）

韩国法院驳回检方拘捕李在镕的请求 称目前无此必要
韩国中央地区法院在凌晨做出此项裁决，李在镕将得以返回家中，这对三星集团而言可谓如释重负。自2014年李健熙因心脏病发作退隐之后，其子李在镕就一直是这家韩国最大财阀的实际领导人。
路透仰光3月22日 - 缅甸当选总统丁觉周二提名昂山素季加入缅甸全国民主联盟（民盟）组建的内阁，这将使她在新政府中担任正式职务。
缅甸联邦议会议长吴瑞曼周二宣读内阁提名前，外界尚不清楚昂山素季是否会加入内阁，抑或寻求以民盟领导人的身份从外部领导新政府。
缅甸宪法禁止在任部长从事政党活动或者担任议员。
“她担任多少个部的部长并不重要，因为不管怎样她都将领导整个政府，”民盟高级成员、昂山素季的亲信温廷（Win Htein）表示。
丁觉提交的内阁名单有18个成员，名单没有列明各部长的具体职责。
但路透从缅甸议会消息人士处获得的另一份内阁名单显示，四个部长职位之后都有昂山素季的名字：总统办公室部长、外交部长、电力和能源部长以及教育部长。
尚不清楚新政府下月上任时，昂山素季是否会同时兼任上述四个部的部长。民盟一位高级成员告诉路透，一些潜在候选人最后一刻拒绝加入内阁，之后昂山素季被提名为多个部的部长。（完）
编译：刘珞焱 发稿：王燕焜
韩国中央地区法院在凌晨做出此项裁决，李在镕将得以返回家中，这对三星集团而言可谓如释重负。自2014年李健熙因心脏病发作退隐之后，其子李在镕就一直是这家韩国最大财阀的实际领导人。
路透伦敦1月18日 - 欧洲-地中海地震中心(EMSC)表示，意大利中部周三发生5.4级地震。 该中心在其网站上称，震中在罗马东北111公里处，震源深度10公里。（完） (编译 高琦 审校 白云)
路透伦敦1月18日 - 英国脱欧事务大臣戴维斯表示，在首相特雷莎·梅公布了退欧谈判概要后，政府已经收到来自布鲁塞尔方面的正面回应。