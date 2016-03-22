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亚洲 | 2016年 3月 22日 星期二 14:05 BJT

昂山素季被提名加入缅甸内阁--议长

(本文由路透中文网编译提供)

路透仰光3月22日 - 缅甸联邦议会议长吴瑞曼周二称，缅甸当选总统吴廷觉提名昂山素季加入缅甸全国民主联盟（民盟）组建的内阁。

路透看到的内阁部长提名名单上有昂山素季的名字，还有总统办公室部长、外交部长、电力和能源部长以及教育部长的名字。

昂山素季率领缅甸全国民主联盟取得选举胜利，但根据缅甸宪法她无法担任总统。缅甸新政府将于下月开始执政。(完)

编译：李富强 发稿：王燕焜

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