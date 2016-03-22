昂山素季被提名加入缅甸内阁

缅甸候任总统丁觉提名昂山素季加入内阁，意味着她将在新政府担任正式职务。丁觉向议会提交的内阁名单有18名成员，其中未列明各成员具体职务。与昂山素季关系密切的民盟高层人士温廷（Win Htein）表示：“她（昂山素季）担任多少个部的部长并不重要，因为不管怎样她都将领导整个政府。”路透