缅甸下议院推举昂山素季亲信吴廷觉为总统候选人

缅甸下议院周五投票，昂山素季的亲信吴廷觉（Htin Kyaw）赢得317张选票中的274票，被推举为总统候选人，意味着他离总统之位又近了一步。根据缅甸总统产生办法，由上议院、下议院和军方各推举一名候选人，经联邦议会投票表决，获胜者当选总统，落败的两位候选人将任副总统。因民盟在上、下议院均占绝对优势，因此昂山素季选定的候选人几乎定将当选总统。路透