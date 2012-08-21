缅甸政府宣布废除新闻审查制度

缅甸周一宣布废除新闻审查制度，这一新政是该国大规模经济与政治改革的最新举措，考验着缅甸掌控变革的能力。缅甸去年6月放宽了对出版物的某些限制，周一宣布的变革则将新闻自由扩展至80份政治期刊和六份宗教期刊。