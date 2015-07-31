缅甸大赦囚犯 155名中国伐木工获释

特朗普计划会晤英国首相及墨西哥总统--白宫
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路透仰光7月30日 （记者 Aung Hla Tun/Hnin Yadana Zaw） - 缅甸周四特赦了近7,000名服刑人员，其中包括一些政治犯和155名因非法伐木获刑的中国公民；此举或缓和缅甸与中国紧张的外交关系。
缅甸此次共特赦了6,966名犯人，包括关押于克钦邦的155名中国公民，这些中国公民中有153人上周被判终身监禁。中国外交部此前表示，对有关判决高度关切，并已向缅甸提出交涉。
尽管自2011年推翻军政府以来缅甸与西方进行了诸多接触，但与中国的关系对于其贸易、安全和能源仍至关重要。
缅甸政府军和反政府武装今年交火时缅军炮弹落入中方境内，造成中方人员伤亡，中缅关系已因此受损。
据缅甸内政部、监狱和移民部门官员，周四有210名外国人获赦，其中包括这155名中国公民。中国外交部确认了中方伐木人员获释的消息，称他们将于周五回国。（完）
编译：刘珞焱 发稿：王琛
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