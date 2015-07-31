缅甸大赦囚犯 155名中国伐木工获释

(本文由路透中文网编译提供)

路透仰光7月30日 - 缅甸周四特赦了近7,000名服刑人员，其中包括一些政治犯和155名因非法伐木获刑的中国公民；此举或缓和缅甸与中国紧张的外交关系。

缅甸此次共特赦了6,966名犯人，包括关押于克钦邦的155名中国公民，这些中国公民中有153人上周被判终身监禁。中国外交部此前表示，对有关判决高度关切，并已向缅甸提出交涉。

尽管自2011年推翻军政府以来缅甸与西方进行了诸多接触，但与中国的关系对于其贸易、安全和能源仍至关重要。

缅甸政府军和反政府武装今年交火时缅军炮弹落入中方境内，造成中方人员伤亡，中缅关系已因此受损。