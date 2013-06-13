缅甸能源部长称中缅天然气管道准备7月开始输气

路透缅甸内比都6月12日（记者 Jason Szep） - 缅甸能源部长丹泰（Than Htay）称，中缅天然气管道准备于7月投入运行，但因中国段工程建设延期，该油气管道还需三个月左右才能全面投入使用。

这条从印度洋到中国边境的油气管道全长870公里，投资数十亿美元，将向中国西部地区输送油气资源，同时也将为缅甸政府带来急需的收入。

“缅甸段工程建设已全部完工，但长达1,600多公里的中国段（原油管道）工程建设尚未按时完工，”丹泰在内比都接受采访时说道。他预计中国段工程会延期两三个月。

他指出，尽管出现延期，这条管道仍将于7月开始输气，中国境内管道要等到中国段工程建设完成后才能投入使用。“至于缅甸境内的管道，我们可以从7月开始输气。”

丹泰还称，原油管道将于9月完工。这条管道长达770公里，投资额为23亿美元。

中缅天然气管道将从缅甸西海岸若开邦（Rakhine State）的Shwe气田运送天然气，原油管道将运送来自中东和非洲的原油，这两条管道隶属于中国石油天然气集团。

中国石油天然气集团上周称，天然气管道的工程建设已经完工，原油管道的工程建设完成了94%。该集团还在缅甸西海岸的一个岛上建成了六个储油罐，另外六个储油罐也将很快建成。（完）

编译：侯雪苹 发稿：王凤昌

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