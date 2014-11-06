李克强访缅期间不会与昂山素季会面 将向缅甸提供援助

四分之一法国选民将在周日总统决选时弃权--民调
路透巴黎5月5日 - 据Odoxa进行的一项民调，四分之一的法国选民将在周日的总统决选中弃权。其中许多是左翼选民，在他们支持的候选人未能进入第二轮投票之后大失所望。
路透北京11月6日 - 中国官员周四称，国务院总理李克强下周访问缅甸时不会与缅甸反对派领导人、诺贝尔奖得主昂山素季会面，但会宣布新的援助计划和一系列经贸合作。
中国外交部副部长刘振民表示，李克强将应邀出席在缅甸内比都举行的东亚合作领导人系列会议，并于会后对缅甸进行正式访问，但没有会见昂山素季的计划。
刘振民指出，李克强总理访问缅甸的时间非常短，主要是与登盛总统的双边会谈，此外还将会见缅甸议会领导人，没有其他的会议安排。
刘振民称，至于缅甸方面所称的昂山素季即将访华的事情，中方尚未得到相关的确认，中方只是听到了缅甸方面对此的报导，他个人不太清楚下面的安排是什么。
商务部部长助理童道驰表示，李克强将宣布新的援助计划，双方还将签署一系列经贸合作文件。
（完）
编译：李富强 发稿：王燕焜
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