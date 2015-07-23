缅甸以非法采伐罪名判处153名中国公民终身监禁 中方已提出交涉

路透仰光7月22日 （记者 Aung Hla Tun） - 缅甸一家法院以非法采伐为名判处153名中国公民终身监禁，对此中国已向缅甸提出交涉。

中缅边境地区一直是非法木材贸易的温床。据信许多缅甸玉也被非法走私到了中国。

缅甸克钦邦首府密支那的一家法院周三作出了对155名中国公民的判决。其中两人尚未成年，获判10年监禁，其余153人均被判终身监禁。

该法院的一名官员称，这些中国公民有机会提起上诉。因未获授权向媒体发言，该官员不愿具名。

密支那监狱部门的一名官员证实了该判决。

中国外交部称，对有关判决高度关切，并已向缅甸提出交涉。

“中方多层级多渠道反复向缅方提出交涉，要求缅方考虑上述人员的实际情况，作出合法合理合情的处理，妥善了结此案并尽快将上述人员交还中方，”中国外交部表示。（完）

编译：刘珞焱 发稿：王琛

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