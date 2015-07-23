缅甸以非法采伐罪名判处153名中国公民终身监禁 中方已提出交涉

安倍称希望加强特朗普当政时代的日美同盟关系
路透东京1月20日 - 日本首相安倍晋三周五表示，他希望进一步加强日本与美国的同盟关系。美国候任总统特朗普将在周五宣誓就职。
路透仰光7月22日 （记者 Aung Hla Tun） - 缅甸一家法院以非法采伐为名判处153名中国公民终身监禁，对此中国已向缅甸提出交涉。
中缅边境地区一直是非法木材贸易的温床。据信许多缅甸玉也被非法走私到了中国。
缅甸克钦邦首府密支那的一家法院周三作出了对155名中国公民的判决。其中两人尚未成年，获判10年监禁，其余153人均被判终身监禁。
该法院的一名官员称，这些中国公民有机会提起上诉。因未获授权向媒体发言，该官员不愿具名。
密支那监狱部门的一名官员证实了该判决。
中国外交部称，对有关判决高度关切，并已向缅甸提出交涉。
“中方多层级多渠道反复向缅方提出交涉，要求缅方考虑上述人员的实际情况，作出合法合理合情的处理，妥善了结此案并尽快将上述人员交还中方，”中国外交部表示。（完）
编译：刘珞焱 发稿：王琛
路透全新邮件产品服务——“每日财经荟萃”，让您在每日清晨收到路透全球财经资讯精华和最新投资动向。请点击此处(here)开通此服务。
路透东京1月20日 - 日本首相安倍晋三周五表示，他希望进一步加强日本与美国的同盟关系。美国候任总统特朗普将在周五宣誓就职。
路透华盛顿1月19日 - 美国候任总统特朗普(Donald Trump)发言人斯派塞(Sean Spicer)周四称，特朗普不会等到国会通过内阁人选之后，才履行他对于退出跨太平洋伙伴关系协定(TPP)、并重新协商北美自由贸易协定(NAFTA)的诺言；TPP包含12个成员国。
路透华盛顿1月19日 - 美国候任总统特朗普已做好准备,将在周五上任的第一天就开始采取行政措施,大刀阔斧地落实他的承诺，对移民进行限制、在美国与墨西哥边境建立高墙，并撤销其前任奥巴马推行的多项政策。