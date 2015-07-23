缅甸以非法采伐罪名判处153名中国公民终身监禁 中方已提出交涉

纽约期市：可可期货下跌，因北美第四季碾压数据不及预期
路透纽约/伦敦1月20日 - 洲际交易所(ICE)可可期货周五下跌，迫近近四年来最低水准，因北美第四季碾压数据低于预期，向市场施压。
(本文由路透中文网编译提供)
路透仰光7月22日 （记者 Aung Hla Tun） - 缅甸一家法院以非法采伐为名判处153名中国公民终身监禁，对此中国已向缅甸提出交涉。
中缅边境地区一直是非法木材贸易的温床。据信许多缅甸玉也被非法走私到了中国。
缅甸克钦邦首府密支那的一家法院周三作出了对155名中国公民的判决。其中两人尚未成年，获判10年监禁，其余153人均被判终身监禁。
该法院的一名官员称，这些中国公民有机会提起上诉。因未获授权向媒体发言，该官员不愿具名。
密支那监狱部门的一名官员证实了该判决。
中国外交部称，对有关判决高度关切，并已向缅甸提出交涉。
“中方多层级多渠道反复向缅方提出交涉，要求缅方考虑上述人员的实际情况，作出合法合理合情的处理，妥善了结此案并尽快将上述人员交还中方，”中国外交部表示。(完)
编译：刘珞焱 发稿：王琛
路透纽约/伦敦1月20日 - 洲际交易所(ICE)可可期货周五下跌，迫近近四年来最低水准，因北美第四季碾压数据低于预期，向市场施压。
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“看似没有什么能推动市场走势的，”TJM Brokerage外汇联合负责人Richard Scalone称，“整体上，我们看见美元对近期的一些涨幅进行巩固，类似于...美联储2015年升息后去年初出现的巩固。”