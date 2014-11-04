缅甸反对派官员：昂山素季将访华

韩国称美韩一致认为萨德反导系统部署正在顺利进行
总统办公室称，韩国国家安全顾问金宽镇与美国国家安全顾问麦克马斯特在电话交谈中，还就如果朝鲜进行更多挑衅，将快速采取包括新的联合国制裁在内的惩罚措施达成共识。(完)
路透仰光11月4日（记者 Aung Hla Tun） - 缅甸反对派领导人、诺贝尔和平奖得主昂山素季所在的政党--缅甸全国民主联盟高级官员温田（Win Htein）周二对路透表示，昂山素季下个月将正式访华，大约持续一周。
中国外交部发言人华春莹在例行记者会上表示，目前没有关于昂山素季访华的确切消息。
华春莹指出，“中方同包括民盟在内的缅甸各个政党和政治团体保持着良好接触和沟通，以促进中缅关系全面发展。”
（完）
编译：李富强 发稿：王燕焜
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总统办公室称，韩国国家安全顾问金宽镇与美国国家安全顾问麦克马斯特在电话交谈中，还就如果朝鲜进行更多挑衅，将快速采取包括新的联合国制裁在内的惩罚措施达成共识。(完)
目前不清楚特朗普总统是否会颁布这一行政令，他曾承诺若无法为美国争取到更好的条件，将退出与加拿大和墨西哥签订的北美自贸协定。
路透华盛顿4月26日 - 美国政府周三称，计划通过更严厉的国际制裁和外交压力，促使朝鲜放弃导弹及核计划，同时也仍然愿意通过协商实现这一目标。