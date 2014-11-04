版本:
中国
时事要闻 | 2014年 11月 4日 星期二 18:19 BJT

缅甸反对派官员：昂山素季将访华

路透仰光11月4日（记者 Aung Hla Tun） - 缅甸反对派领导人、诺贝尔和平奖得主昂山素季所在的政党--缅甸全国民主联盟高级官员温田（Win Htein）周二对路透表示，昂山素季下个月将正式访华，大约持续一周。

中国外交部发言人华春莹在例行记者会上表示，目前没有关于昂山素季访华的确切消息。

华春莹指出，“中方同包括民盟在内的缅甸各个政党和政治团体保持着良好接触和沟通，以促进中缅关系全面发展。”

（完）

编译：李富强 发稿：王燕焜

路透全新邮件产品服务——“每日财经荟萃”，让您在每日清晨收到路透全球财经资讯精华和最新投资动向。请点击此处(here)开通此服务。
我们的标准: 汤森路透“信任原则

更多 时事要闻

热门文章

编辑推荐

文章推荐