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路透中文国际短讯 | 2013年 6月 13日 星期四 13:40 BJT

缅甸能源部长称中缅天然气管道准备7月开始输气

缅甸能源部长丹泰(Than Htay)称，中缅天然气管道准备于7月投入运行，但因中国段工程建设延期，该油气管道还需三个月左右才能全面投入使用。这条从印度洋到中国边境的油气管道全长870公里，投资数十亿美元，将向中国西部地区输送油气资源。路透
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