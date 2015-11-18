昂山素季称将会特别重视与中国的关系

安倍称希望加强特朗普当政时代的日美同盟关系
路透东京1月20日 - 日本首相安倍晋三周五表示，他希望进一步加强日本与美国的同盟关系。美国候任总统特朗普将在周五宣誓就职。
路透仰光11月18日 - 缅甸全国民主联盟领导人昂山素季承诺在该党执政后将会“特别重视”与中国的关系，并称外国投资需要公众支持，以有利于改善关系。
昂山素季在接受新华社采访时表示，缅甸没有敌人，但与邻国的关系比与其他国家的关系更加敏感，需要谨慎处理。
“邻国间的关系总是比距离很远的国家间的关系更加微妙，”昂山素季说道。
“我们将会特别重视我们之间的关系，以使其融洽、有效和清晰。”
昂山素季指出，缅甸的外交政策基于平衡立场，中缅两国能够拥有友好关系。
“我们与远近的朋友都保持友好关系，”她说道。“如果双方都愿意，则没有理由不能建立友好关系。”
昂山素季指出，将缅甸作为目标的投资者需要获得公众支持，政府则需要透明、欢迎符合缅甸利益的企业，这至关重要。（完）
编译：李富强 发稿：王凤昌
路透东京1月20日 - 日本首相安倍晋三周五表示，他希望进一步加强日本与美国的同盟关系。美国候任总统特朗普将在周五宣誓就职。
路透华盛顿1月19日 - 美国候任总统特朗普(Donald Trump)发言人斯派塞(Sean Spicer)周四称，特朗普不会等到国会通过内阁人选之后，才履行他对于退出跨太平洋伙伴关系协定(TPP)、并重新协商北美自由贸易协定(NAFTA)的诺言；TPP包含12个成员国。
路透华盛顿1月19日 - 美国候任总统特朗普已做好准备,将在周五上任的第一天就开始采取行政措施,大刀阔斧地落实他的承诺，对移民进行限制、在美国与墨西哥边境建立高墙，并撤销其前任奥巴马推行的多项政策。