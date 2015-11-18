昂山素季称将会特别重视与中国的关系

路透仰光11月18日 - 缅甸全国民主联盟领导人昂山素季承诺在该党执政后将会“特别重视”与中国的关系，并称外国投资需要公众支持，以有利于改善关系。

昂山素季在接受新华社采访时表示，缅甸没有敌人，但与邻国的关系比与其他国家的关系更加敏感，需要谨慎处理。

“邻国间的关系总是比距离很远的国家间的关系更加微妙，”昂山素季说道。

“我们将会特别重视我们之间的关系，以使其融洽、有效和清晰。”

昂山素季指出，缅甸的外交政策基于平衡立场，中缅两国能够拥有友好关系。

“我们与远近的朋友都保持友好关系，”她说道。“如果双方都愿意，则没有理由不能建立友好关系。”

昂山素季指出，将缅甸作为目标的投资者需要获得公众支持，政府则需要透明、欢迎符合缅甸利益的企业，这至关重要。（完）